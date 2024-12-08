30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
8 seadistust
Kompaktne disain
8 seadistust võimaldavad röstida erinevat sorti saia seda kõrvetamata. Reguleerige pruunistamisseadistust olenevalt isiklikest eelistustest ja valmistage just selline röstsai, nagu soovite.
2 suurt reguleeritavad ava erineva suurusega saia jaoks. Mõlemalt poolt ühtlase pruunistamise tagamiseks püsib sai tänu isetsentreerimise funktsioonile ava keskel.
Soojendamise funktsiooniga kulub röstsaia soojendamiseks vaid mõni sekund ja ülessulatamise ajal toimub lisaks sulatamisele ka saia röstimine.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
ИваТС
08/12/2024
България
Супер много ми допада
Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.
Positiivsed omadused
Притопляне на хляб
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекция Daily HD2517/90 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекция Daily HD2517/90 Тостер