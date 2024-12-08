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  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionRöster

HD2515/90

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
Sellel kompaktsel röstril on 8 seadistust ja 2 suurt ava, mis tagavad saia sordist olenemata alati ühtlase röstimistulemuse. Tänu eemaldatavale purukandikule on röstrit lihtne puhastada.
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8 pruunistamisseadet ja eemaldatav purukandik

Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev

  • 8 seadistust

  • Kompaktne disain

8 pruunistamisseadistust – igaühele oma

8 pruunistamisseadistust – igaühele oma

8 seadistust võimaldavad röstida erinevat sorti saia seda kõrvetamata. Reguleerige pruunistamisseadistust olenevalt isiklikest eelistustest ja valmistage just selline röstsai, nagu soovite.

2 suurt reguleeritavat ava erineva suurusega saia jaoks

2 suurt reguleeritavat ava erineva suurusega saia jaoks

2 suurt reguleeritavad ava erineva suurusega saia jaoks. Mõlemalt poolt ühtlase pruunistamise tagamiseks püsib sai tänu isetsentreerimise funktsioonile ava keskel.

Ülessoojendamine ja -sulatamine korraga

Ülessoojendamine ja -sulatamine korraga

Soojendamise funktsiooniga kulub röstsaia soojendamiseks vaid mõni sekund ja ülessulatamise ajal toimub lisaks sulatamisele ka saia röstimine.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

08/12/2024

България

България

Супер много ми допада

Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.

Positiivsed omadused

Притопляне на хляб

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекция Daily HD2517/90 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекция Daily HD2517/90 Тостер

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