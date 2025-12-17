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  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev

Kollektsioon DailyRöster

HD2516/90

5
| (21) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
Sellel kompaktsel röstril on 8 seadistust ja 2 suurt ava, mis tagavad saiasordist olenemata alati ühtlase röstimistulemuse. Integreeritud kuklisoojendusrestil saate hõlpsasti oma lemmikkukleid, kondiitritooteid ja saiakesi soojendada.
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8 seadistust ja integreeritud kuklisoojendusrest

Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev

  • 8 seadistust

  • Kompaktne disain

  • Integreeritud kuklisoojendusrest

8 pruunistamisseadistust – igaühele oma

8 pruunistamisseadistust – igaühele oma

8 seadistust võimaldavad röstida erinevat sorti saia ja leiba seda kõrvetamata. Reguleerige pruunistamisseadistust olenevalt oma eelistustest ja röstige just sellise tulemusega, nagu soovite.

2 suurt reguleeritavat ava erineva suurusega saia jaoks

2 suurt reguleeritavat ava erineva suurusega saia jaoks

2 suurt reguleeritavad ava erineva suurusega saia jaoks. Mõlemalt poolt ühtlase pruunistamise tagamiseks püsib sai tänu isetsentreerimise funktsioonile ava keskel.

Integreeritud kuklirest saiakeste, pagaritoodete või kuklite soojendamiseks

Integreeritud kuklirestiga saate lemmikkukleid, -pagaritooteid ja -saiakesi lihtsasti soojendada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

21

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

17/12/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

На 150% виконує свої функції !!!

Велике дякую, користуюсь кожного дня, дуже задоволений. Якісний товар.

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

26/10/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

Беззаперечно техніка philips це найкращий вибір!довго служить без ніяких нарікань, добре підсмажує, можна регулювати температуру, підігрівати булочки та круасани

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

01/07/2021

Україна

Україна

Качественный тостер

Пользовались несколькими тостерами и это единственный, который не пахнет во время работы как-то неприятно, тосты отличные, дизайн хороший, мы довольны!

Positiivsed omadused

Отменные тосты, красивый дизайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.