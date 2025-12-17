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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
8 seadistust
Kompaktne disain
Integreeritud kuklisoojendusrest
8 seadistust võimaldavad röstida erinevat sorti saia ja leiba seda kõrvetamata. Reguleerige pruunistamisseadistust olenevalt oma eelistustest ja röstige just sellise tulemusega, nagu soovite.
2 suurt reguleeritavad ava erineva suurusega saia jaoks. Mõlemalt poolt ühtlase pruunistamise tagamiseks püsib sai tänu isetsentreerimise funktsioonile ava keskel.
Integreeritud kuklirestiga saate lemmikkukleid, -pagaritooteid ja -saiakesi lihtsasti soojendada.
5.0
5-st
21
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Maslenica
17/12/2025
Україна
Kinnitatud ostja
На 150% виконує свої функції !!!
Велике дякую, користуюсь кожного дня, дуже задоволений. Якісний товар.
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
dianavin
26/10/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Беззаперечно техніка philips це найкращий вибір!довго служить без ніяких нарікань, добре підсмажує, можна регулювати температуру, підігрівати булочки та круасани
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Lusya36
01/07/2021
Україна
Качественный тостер
Пользовались несколькими тостерами и это единственный, который не пахнет во время работы как-то неприятно, тосты отличные, дизайн хороший, мы довольны!
Positiivsed omadused
Отменные тосты, красивый дизайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал