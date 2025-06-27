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  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev

Kollektsioon DailyRöster

HD2582/00

4.9
| (103) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
Sellel kompaktsel röstril on 8 seadistust ja 2 suurt ava, mis tagavad saiasordist olenemata alati ühtlase röstimistulemuse. Integreeritud kuklisoojendusrestil saate hõlpsasti oma lemmikkukleid, kondiitritooteid ja saiakesi soojendada.
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8 seadistust ja integreeritud kuklisoojendusrest

Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev

  • 8 seadistust

  • Integreeritud kuklisoojendusrest

  • Kompaktne disain

  • Tolmukate

8 pruunistamisseadistust – igaühele oma

8 pruunistamisseadistust – igaühele oma

8 seadistust võimaldavad röstida erinevat sorti saia ja leiba seda kõrvetamata. Reguleerige pruunistamisseadistust olenevalt oma eelistustest ja röstige just sellise tulemusega, nagu soovite.

2 suurt reguleeritavat ava erineva suurusega saia jaoks

2 suurt reguleeritavat ava erineva suurusega saia jaoks

2 suurt reguleeritavad ava erineva suurusega saia jaoks. Mõlemalt poolt ühtlase pruunistamise tagamiseks püsib sai tänu isetsentreerimise funktsioonile ava keskel.

Integreeritud kuklirest saiakeste, pagaritoodete või kuklite soojendamiseks

Integreeritud kuklirest saiakeste, pagaritoodete või kuklite soojendamiseks

Integreeritud kuklirestiga saate lemmikkukleid, -pagaritooteid ja -saiakesi lihtsasti soojendada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

103

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2

27/06/2025

Україна

Україна

Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2582/90 Тостер

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2582/90 Тостер

05/01/2025

Україна

Україна

Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так

Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!

Positiivsed omadused

У Вам 3 Так і Ви проходите далі!

Negatiivsed omadused

Нема таких

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2581/00 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2581/00 Тостер

31/07/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудовий подарунок для жінки!

Швидке приготування.Сподобалось добре прожарювання скибочок хліба.

Positiivsed omadused

За

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2582/90 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2582/90 Тостер

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.