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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
8 seadistust
Integreeritud kuklisoojendusrest
Kompaktne disain
Tolmukate
8 seadistust võimaldavad röstida erinevat sorti saia ja leiba seda kõrvetamata. Reguleerige pruunistamisseadistust olenevalt oma eelistustest ja röstige just sellise tulemusega, nagu soovite.
2 suurt reguleeritavad ava erineva suurusega saia jaoks. Mõlemalt poolt ühtlase pruunistamise tagamiseks püsib sai tänu isetsentreerimise funktsioonile ava keskel.
Integreeritud kuklirestiga saate lemmikkukleid, -pagaritooteid ja -saiakesi lihtsasti soojendada.
4.9
5-st
103
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Артур333
27/06/2025
Україна
Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2582/90 Тостер
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2582/90 Тостер
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так
Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!
Positiivsed omadused
У Вам 3 Так і Ви проходите далі!
Negatiivsed omadused
Нема таких
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2581/00 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2581/00 Тостер
viktor23
31/07/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Чудовий подарунок для жінки!
Швидке приготування.Сподобалось добре прожарювання скибочок хліба.
Positiivsed omadused
За
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2582/90 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2582/90 Тостер