30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Pikad avad
Sisseehitatud kuklisoojendaja
Plast
Valge
Ühte pikka avasse mahuvad peaaegu igat tüüpi saiad.
Kohandage röstimisaega mis tahes saia jaoks – just nii nagu teile meeldib.
Sulatusrežiim röstib tõhusalt külmutatud saia vaid ühe nupuvajutusega.
5.0
5-st
29
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Mela08
31/05/2024
Polska
Kinnitatud ostja
Toster spełnia moje oczekiwania
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Sprzęt posiadam od kilku miesięcy. Jestem bardzo zadowolony. Robi to co do niego należy. Przeważnie podgrzewamy pieczywo. Wybrałem ten model ponieważ zajmuje stosunkowo mało miejsca ponieważ jest wąski, ale długi.
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2590/00 Toster
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2590/00 Toster
Sashulia
05/04/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Чудовий!
Дуже простий у користуванні та обслуговуванні, ергономічний, функціональний. Ідеально вписався в інтер'єр, Тепер наша малеча ласує смачними сніданками :-)
Positiivsed omadused
Простота, надійність, компактність
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2590/00 Тостер
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2590/00 Тостер
smok2001
05/02/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Виріб має корисні функції
Довгий отвір Вбудована функція нагрівання булочок Режим розморожування
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2590/00 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2590/00 Тостер