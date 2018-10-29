Maitserikkad road. Null järelevalvet.

Erinevalt traditsioonilistest multikeedukannudest on Philipsi multikeedukannul automaatne rõhu vabastamine, mis tagab ohutu ja vaevatu küpsetamise ilma käsitsi auruklapi keeramiseta, ning DualPulse tehnoloogia, mis loob täpse küpsetuskõvera, vaheldades kõrget ja madalat rõhku, et avada sügavam ja rikkam maitse.