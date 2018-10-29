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  • Maitserikkad road. Null järelevalvet.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet.

Uus

Philips 3000 seeriaMultikeedukann

HD2616/70

Maitserikkad road. Null järelevalvet.

Erinevalt traditsioonilistest multikeedukannudest on Philipsi multikeedukannul automaatne rõhu vabastamine, mis tagab ohutu ja vaevatu küpsetamise ilma käsitsi auruklapi keeramiseta, ning DualPulse tehnoloogia, mis loob täpse küpsetuskõvera, vaheldades kõrget ja madalat rõhku, et avada sügavam ja rikkam maitse.

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13-ühes multiküpsetamine ühe nupuvajutusega

Maitserikkad road. Null järelevalvet.

  • Ohutum, kiirem ja käed-vabad küpsetamine

  • 13 eelseadet rohkema mitmekesisuse ja väiksema vaevaga

  • Lukustab lisaks maitset rikkamate tulemuste saavutamiseks

  • 6-liitrine maht, ideaalne igapäevasteks roogadeks

Täisautomaatne surve vabastamine, null käsitsi tehtavat sammu

Täisautomaatne surve vabastamine, null käsitsi tehtavat sammu

Erinevalt traditsioonilistest multiküpsetajatest* ei ole vaja käsitsi ventiili keerata ega nuppe vajutada. Aur vabaneb surveküpsetamise lõpus automaatselt – tõeliselt vaevavaba küpsetamine algusest lõpuni.

Järgmise taseme tulemused DualPulse Pressure tehnoloogiaga

Järgmise taseme tulemused DualPulse Pressure tehnoloogiaga

Erinevalt traditsioonilistest multiküpsetajatest*, mis hoiavad püsivat survet, vaheldab meie uus tehnoloogia kõrget ja madalat survet, luues täpse küpsetuskõvera, mis säilitab maitse. Liha on kuni 13% mahlasem** ja 28% pehmem**.

13-ühes küpsetuseelseadistus Sinu sõrmeotstel

13-ühes küpsetuseelseadistus Sinu sõrmeotstel

13 eelseadistatud programmi – veiselihast, lambast, kanast ja pardist kuni supi, riisi ja pudruni – spetsiaalsete küpsetusviisidega alates surveküpsetamisest, aurutamisest, küpsetamisest, aeglasest küpsetamisest, pruunistamisest kuni ülessoojendamiseni. Lisaks võimaldab käsitsi seadistus kohandada Sinu küpsetuseelistusi.

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes mudelitega HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

  2. Test WBSF ja niiskusekao mõõtmisega sea- ja kanalihas võrreldes pliidil küpsetamisega.

  3. Põhineb Philipsi multikeedukannude sisemisel laborikatsel. Küpsetusajad mõõdetud punase oa supi või veiseliha puhul (kuumutamisest kuni kogu rõhu vabanemiseni) võrreldes pliidil küpsetamisega, kuni pehme ja hästi küpsenud tulemuseni. Täpsed protsendid võivad toote järgi erineda.