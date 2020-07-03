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  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba
  • Naudi suurepärast röstleiba

Tootmine lõpetatud

Toaster

HD2628/20

4.5
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Naudi suurepärast röstleiba
Philipsi röster reguleeritava laiusega saiapesadega suurepärase röstleiva jaoks. Ühtlaselt kuldpruun, paks või õhuke. Mugav tänu sulatamis- ja ülessoojendamisfunktsioonidele. Ohutu kasutada tänu kõrge tõstmise funktsioonile, tühistamisnupule ja jahedale välispinnale.
Kuva kõik eelised

Röster alati kuldpruuni leiva jaoks

Naudi suurepärast röstleiba

  • 2 pesaga metallist

  • 2 funktsiooni

  • Harjatud metall

  • Lai pesa

Reguleeritav pruunistamise juhtimine

Reguleeritav pruunistamise juhtimine

Reguleeri kuumustaset vastavalt Sinu eelistustele ja saad röstleiva just sellisena, nagu soovid.

Automaatne ohutuslüliti kinnijäänud leiva korral

Automaatne ohutuslüliti kinnijäänud leiva korral

Röster lülitub automaatselt välja, kui leib jääb sisse kinni.

Katkestusnupp lõpetab röstimise soovitud hetkel

Katkestusnupp lõpetab röstimise soovitud hetkel

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.5

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

03/07/2020

България

България

Отличен

Вече 3 год го ползваме ежедневно. Много сме доволни,работи безотказно. Здлава и полезна машина!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD2628/20 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD2628/20 Тостер

30/05/2017

България

България

Kinnitatud ostja

Доволен съм

Тостера е супер. Избрах го първоначално заради дизайна. в последствие вече месец и при ежедневна употреба съм много доволен от уреда. Единствената ми забележка, на база опита ми с други тостери е нуждата от по-силно натискане на лостта в последния момент преди да "щракне" и да започне печенето на филийките, иначе с нормалния натиск, на който бяхме свикнали се връща в изходна позиция, но след първия път вече свиквате :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD2628/20 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD2628/20 Тостер

29/08/2019

България

България

Лесен и удобен за употреба!

Перфектният тостер за нашето семейство! Изключително доволни сме от него!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD2628/20 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD2628/20 Тостер

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.