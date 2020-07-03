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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 pesaga metallist
2 funktsiooni
Harjatud metall
Lai pesa
Reguleeri kuumustaset vastavalt Sinu eelistustele ja saad röstleiva just sellisena, nagu soovid.
Röster lülitub automaatselt välja, kui leib jääb sisse kinni.
4.5
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
fenato
03/07/2020
България
Отличен
Вече 3 год го ползваме ежедневно. Много сме доволни,работи безотказно. Здлава и полезна машина!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD2628/20 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD2628/20 Тостер
Дими
30/05/2017
България
Kinnitatud ostja
Доволен съм
Тостера е супер. Избрах го първоначално заради дизайна. в последствие вече месец и при ежедневна употреба съм много доволен от уреда. Единствената ми забележка, на база опита ми с други тостери е нуждата от по-силно натискане на лостта в последния момент преди да "щракне" и да започне печенето на филийките, иначе с нормалния натиск, на който бяхме свикнали се връща в изходна позиция, но след първия път вече свиквате :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD2628/20 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD2628/20 Тостер
mimincetod93
29/08/2019
България
Лесен и удобен за употреба!
Перфектният тостер за нашето семейство! Изключително доволни сме от него!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD2628/20 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD2628/20 Тостер