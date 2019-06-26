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Tootmine lõpetatud
2 avaga metallist
Kahefunktsiooniline
Harjatud metallist šampanjavärvi
Lai ava
Reguleerige röstimiskuumust vastavalt oma eelistusele ja saavutage soovitud tulemus.
Kui leib jääb röstrisse kinni, lülitub röster automaatselt välja.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Dary
26/06/2019
България
Изключително добър тостер!
Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD2628/00 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD2628/00 Тостер