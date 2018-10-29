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  • Maitserikkad road. Null järelevalvet. Lisaversatiivsus.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet. Lisaversatiivsus.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet. Lisaversatiivsus.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet. Lisaversatiivsus.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet. Lisaversatiivsus.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet. Lisaversatiivsus.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet. Lisaversatiivsus.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet. Lisaversatiivsus.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet. Lisaversatiivsus.
  • Maitserikkad road. Null järelevalvet. Lisaversatiivsus.

Uus

Philipsi 3000 seeriaMultikeetja

HD2633/80

Maitserikkad road. Null järelevalvet. Lisaversatiivsus.

Erinevalt traditsioonilistest multikeetjatest on Philipsi multikeetjal tõeline automaatne rõhu vabastamine ohutuks ja vaevavabuks valmistamiseks ilma käsitsi auruklapi keeramist vajamata ning DualPulse tehnoloogia, mis loob täpse valmistuskõvera, vaheldades kõrget ja madalat rõhku, et avada sügavam ja rikkam maitse. 35 täiustatud eelseadistatud programmi vaevavabaks valmistamiseks.

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35-ühes multikeetmine ühe nupuvajutusega

Maitserikkad road. Null järelevalvet. Lisaversatiivsus.

  • Ohutum, kiirem, käed-vabad valmistamine

  • 35 eelseadistust lõputuks mitmekesisuseks, vähem vaeva

  • Lukustab lisamaitse rikkamate tulemuste saavutamiseks

  • 6-liitrine maht, ideaalne igapäevasteks roogadeks

Täisautomaatne rõhu vabastamine, null käsitsi tehtavat sammu

Täisautomaatne rõhu vabastamine, null käsitsi tehtavat sammu

Erinevalt traditsioonilistest multikeedukannudest* ei ole vaja käsitsi ventiili keerata ega nuppe vajutada. Aur vabaneb rõhu all keetmise lõpus automaatselt – tõeliselt vaevavaba, algusest lõpuni kestev toiduvalmistamine.

Järgmise taseme tulemused DualPulse Pressure tehnoloogiaga

Järgmise taseme tulemused DualPulse Pressure tehnoloogiaga

Erinevalt traditsioonilistest multikeedukannudest*, mis hoiavad stabiilset rõhku, vaheldab meie uus tehnoloogia kõrget ja madalat rõhku, et luua täpne keetmiskõver, mis lukustab maitse. Kuni 13% mahlakam** ja 28% pehmem** liha.

35-ühes toiduvalmistamise eelseadistus Sinu sõrmeotstes

35-ühes toiduvalmistamise eelseadistus Sinu sõrmeotstes

35 eelseadistatud programmi – veiselihast, lambast, kanast ja pardist kuni köögiviljadeni, mereandideni, ubadeni, supini, riisini ja muuni – spetsiaalsete toiduvalmistamismeetoditega alates rõhu all keetmisest, hautamisest, küpsetamisest, aeglasest keetmisest, pruunistamisest, aurutamisest, moosist, jogurtist kuni ülessoojendamiseni. Lisaks võimaldavad käsitsi seaded kohandada keetmisaega, temperatuuri ja rõhutaset ning kaks otseteed Sinu lemmikseadete salvestamiseks.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes mudelitega HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

  2. Testitud WBSF ja niiskusesisalduse kaotuse meetodil sea- ja kanaliha puhul, võrreldes pliidil valmistamisega.

  3. Põhineb Philipsi multikeetjate sisemisel labori mõõtmisel. Valmistusajad mõõdetud punase oa supi või veiseliha puhul (kuumutamisest kuni kogu rõhu vabanemiseni) võrreldes pliidil valmistamisega, hästi küpsenud ja pehme tulemuseni. Täpsed protsendid võivad toote järgi erineda.