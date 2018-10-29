Maitserikkad road. Null järelevalvet. Lisaversatiivsus.

Erinevalt traditsioonilistest multikeetjatest on Philipsi multikeetjal tõeline automaatne rõhu vabastamine ohutuks ja vaevavabuks valmistamiseks ilma käsitsi auruklapi keeramist vajamata ning DualPulse tehnoloogia, mis loob täpse valmistuskõvera, vaheldades kõrget ja madalat rõhku, et avada sügavam ja rikkam maitse. 35 täiustatud eelseadistatud programmi vaevavabaks valmistamiseks.