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Uus
HD2633/80
Maitserikkad road. Null järelevalvet. Lisaversatiivsus.
Erinevalt traditsioonilistest multikeetjatest on Philipsi multikeetjal tõeline automaatne rõhu vabastamine ohutuks ja vaevavabuks valmistamiseks ilma käsitsi auruklapi keeramist vajamata ning DualPulse tehnoloogia, mis loob täpse valmistuskõvera, vaheldades kõrget ja madalat rõhku, et avada sügavam ja rikkam maitse. 35 täiustatud eelseadistatud programmi vaevavabaks valmistamiseks.
Ohutum, kiirem, käed-vabad valmistamine
35 eelseadistust lõputuks mitmekesisuseks, vähem vaeva
Lukustab lisamaitse rikkamate tulemuste saavutamiseks
6-liitrine maht, ideaalne igapäevasteks roogadeks
Erinevalt traditsioonilistest multikeedukannudest* ei ole vaja käsitsi ventiili keerata ega nuppe vajutada. Aur vabaneb rõhu all keetmise lõpus automaatselt – tõeliselt vaevavaba, algusest lõpuni kestev toiduvalmistamine.
Erinevalt traditsioonilistest multikeedukannudest*, mis hoiavad stabiilset rõhku, vaheldab meie uus tehnoloogia kõrget ja madalat rõhku, et luua täpne keetmiskõver, mis lukustab maitse. Kuni 13% mahlakam** ja 28% pehmem** liha.
35 eelseadistatud programmi – veiselihast, lambast, kanast ja pardist kuni köögiviljadeni, mereandideni, ubadeni, supini, riisini ja muuni – spetsiaalsete toiduvalmistamismeetoditega alates rõhu all keetmisest, hautamisest, küpsetamisest, aeglasest keetmisest, pruunistamisest, aurutamisest, moosist, jogurtist kuni ülessoojendamiseni. Lisaks võimaldavad käsitsi seaded kohandada keetmisaega, temperatuuri ja rõhutaset ning kaks otseteed Sinu lemmikseadete salvestamiseks.
Arvustused
Võrreldes mudelitega HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Testitud WBSF ja niiskusesisalduse kaotuse meetodil sea- ja kanaliha puhul, võrreldes pliidil valmistamisega.
Põhineb Philipsi multikeetjate sisemisel labori mõõtmisel. Valmistusajad mõõdetud punase oa supi või veiseliha puhul (kuumutamisest kuni kogu rõhu vabanemiseni) võrreldes pliidil valmistamisega, hästi küpsenud ja pehme tulemuseni. Täpsed protsendid võivad toote järgi erineda.