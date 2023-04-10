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  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
  • Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud

Viva kollektsioonRöster

HD2635/90

4.9
| (63) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud
10% laiemad pesad* koos isetsentreeruvate raamidega, kuhu sobivad nii õhukesed, kui paksud käsitsi lõigatud viilud, mida hoitakse ja lukustatakse ideaalselt keskel, et tagada ühtlane pruunistumine.
Kuva kõik eelised

Ekstra laiad pesad röstivad lihtsalt paksu või õhukest

Kaunilt krõbe röstsai, olgu ise- või eelviilutatud

  • Eriti lai kahe avaga röster

  • Sisseehitatud kuklisoojendaja

  • Must

Eriti lai ava mahutab paksemaid ja õhukesi, värskeid ning külmutatud viile.

Eriti lai ava mahutab paksemaid ja õhukesi, värskeid ning külmutatud viile.

Tsentreerimismehhanism suunab iga viilu ideaalselt keskele ja tagab ühtlase pruunistamise olenemata viilu paksusest.

7 tasemega pruunistusregulaator

Reguleerige röstimiskuumust vastavalt oma eelistusele ja saavutage soovitud tulemus.

Väiksemate tükkide ohutuks väljavõtmiseks tõstetakse viilud kõrgele.

Väiksemate tükkide ohutuks väljavõtmiseks tõstetakse viilud kõrgele.

See funktsioon võimaldab tõsta väiksemaid leivatükke ohutult.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

63

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

2
1

10/04/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Дуже добре за свою ціну!

Придбали тостер Philips Viva Collection HD2637/90 на заміну старого від компанії Swan. І хоча Swan був класом вище, повністю задоволені новим від Philips. Добре виконує усі функції до яких ми звикли, працює стабільно. Що ще потрібно?

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2637/90 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2637/90 Тостер

16/11/2022

Україна

Україна

Тостер допомагає готувати смачні сніданки.

Рекомендую цей тостер всім, хто любить швидкі і смачні сніданки. Користуюся ним вже більше 3 років і дуже задоволена.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2637/90 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2637/90 Тостер

16/11/2022

Україна

Україна

Ідеальні тости

Ми просто в захваті від такого здавалось би не хитрого девайсу вдома. Але сніданки тепер особливо смачні, а перекуси в дорогу і дитині з собою стали дуже очікуваними - тости з всякими начинками. Легко підрумянити хліб чи підігріти булочки і круасани, чи добре підрумянити хліб для грінок - швидко і дуже зручно. Навчились чистити тостер дуже швидко - взагалі без зусиль. Протерли поверхню, струсили крихти і витерли поверхню під тостером. Улюблена рутина сина щосуботи після сніданку тостами з авокадо))

Positiivsed omadused

дуже смачні тости! основне, легко і зручно

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2637/90 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2637/90 Тостер

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Lahtiütlused

  1. 10% laiem ava kui eelneval mudelil (HD2630)