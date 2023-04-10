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Eriti lai kahe avaga röster
Sisseehitatud kuklisoojendaja
Must
Tsentreerimismehhanism suunab iga viilu ideaalselt keskele ja tagab ühtlase pruunistamise olenemata viilu paksusest.
Reguleerige röstimiskuumust vastavalt oma eelistusele ja saavutage soovitud tulemus.
See funktsioon võimaldab tõsta väiksemaid leivatükke ohutult.
4.9
5-st
63
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
New Philips fan
10/04/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Дуже добре за свою ціну!
Придбали тостер Philips Viva Collection HD2637/90 на заміну старого від компанії Swan. І хоча Swan був класом вище, повністю задоволені новим від Philips. Добре виконує усі функції до яких ми звикли, працює стабільно. Що ще потрібно?
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2637/90 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2637/90 Тостер
Icon25
16/11/2022
Україна
Kampaania osa
Тостер допомагає готувати смачні сніданки.
Рекомендую цей тостер всім, хто любить швидкі і смачні сніданки. Користуюся ним вже більше 3 років і дуже задоволена.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2637/90 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2637/90 Тостер
16/11/2022
Україна
Kampaania osa
Ідеальні тости
Ми просто в захваті від такого здавалось би не хитрого девайсу вдома. Але сніданки тепер особливо смачні, а перекуси в дорогу і дитині з собою стали дуже очікуваними - тости з всякими начинками. Легко підрумянити хліб чи підігріти булочки і круасани, чи добре підрумянити хліб для грінок - швидко і дуже зручно. Навчились чистити тостер дуже швидко - взагалі без зусиль. Протерли поверхню, струсили крихти і витерли поверхню під тостером. Улюблена рутина сина щосуботи після сніданку тостами з авокадо))
Positiivsed omadused
дуже смачні тости! основне, легко і зручно
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2637/90 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2637/90 Тостер
10% laiem ava kui eelneval mudelil (HD2630)