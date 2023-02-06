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  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks

Keskkonnateadik sari5000 Series röster

HD2640/10

4.9
| (14) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

4 auhinnad

Hommikusöök muutus just paremaks
Elegantse stiili ja laitmatu jõudlusega seade aitab teil igal hommikul oma röstsaia röstida just selliseks, nagu teile meeldib. Jätkusuutlikult disainitud 100% bioplast** ja energiatõhusad omadused aitavad teha väikese sammu keskkonnahoidlikuma tuleviku suunas
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Philipsi Eco Conscious Edition röster

Hommikusöök muutus just paremaks

  • 100% bioplast**

  • 8 pruunistamisseadistust

  • 2 avaga kompaktne disain

  • Siidvalge, matt viimistlus

Valmistage igal hommikul täpselt selline röstsai, nagu teile meeldib

Valmistage igal hommikul täpselt selline röstsai, nagu teile meeldib

2 avaga kompaktne, 830 W võimsusega röster, võimaldab teil igal hommikul nautida täpselt sellist röstsaia, nagu teile meeldib.

Jätkusuutlik disain keskkonnahoidlikuma tuleviku suunas

Töötatud välja jätkusuutlikult, kasutades 100% biopõhiseid plaste², et vähendada tootmisprotsessi käigus CO2-jalajälge 14%¹. Läbimurdeline materjal avaldab teie köögile kindlasti suurt mõju ja mõjub samal ajal keskkonnale positiivsemalt.

Sisseehitatud kuklirest kuklite ja saiakeste soojendamiseks

Sisseehitatud kuklirest kuklite ja saiakeste soojendamiseks

Tänu sisseehitatud kuklirestile saate röstsaiast eraldi nautida oma lemmikuid sooje saiakesi, rullsaiakesi ja kukleid.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.9

5-st

14

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

06/02/2023

Україна

Україна

Тостер чудо

Дуже колись хотів собі тостера, щоб насолоджуватись з ранку тостами з медом і при цьому швидко. Вибирав між Philips і Tefal, але душа пала на дану техніку. Не жалію, все супер, він чудово підсмажує і ще й підігріває. Те що треба до чаю або кави. Забув сказати, від нього не йде поганий запах пластику. Здається все.

Positiivsed omadused

Не має поганого запаху, підігрів булочок і решти, дизайн

Negatiivsed omadused

немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

20/10/2022

Україна

Україна

Кайфую от тостера

Люблю с утреца оформить бутербродского И вот попался в магазине на глаза данный гаджет Сказать шо я довольный это ничего не сказать Мои тосты профессионально отжарены, я просто в шоке

Positiivsed omadused

Реально кайфовый

Negatiivsed omadused

Слишком классный

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

19/10/2022

Україна

Україна

Гарний дизайн,якісні та екологічні матеріали.

Гарний дизайн тостера,зроблений з якісних та екологічних деталей. Гвидко підсмажує тости,нема запаху пластика.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. PP plastik sertifitseeritud biolagunevatest materjalidest, massibilansi alusel.

  2. ² Põhikorpus on valmistatud 100% PP-plastist, mis pärineb biopõhistest allikatest, massibilansi alusel (biopõhistest allikatest PP-plast moodustab koguplastist 94%).