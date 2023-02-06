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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
100% bioplast**
8 pruunistamisseadistust
2 avaga kompaktne disain
Siidvalge, matt viimistlus
2 avaga kompaktne, 830 W võimsusega röster, võimaldab teil igal hommikul nautida täpselt sellist röstsaia, nagu teile meeldib.
Töötatud välja jätkusuutlikult, kasutades 100% biopõhiseid plaste², et vähendada tootmisprotsessi käigus CO2-jalajälge 14%¹. Läbimurdeline materjal avaldab teie köögile kindlasti suurt mõju ja mõjub samal ajal keskkonnale positiivsemalt.
Tänu sisseehitatud kuklirestile saate röstsaiast eraldi nautida oma lemmikuid sooje saiakesi, rullsaiakesi ja kukleid.
Auhinnad
4.9
5-st
14
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Johhn
06/02/2023
Україна
Тостер чудо
Дуже колись хотів собі тостера, щоб насолоджуватись з ранку тостами з медом і при цьому швидко. Вибирав між Philips і Tefal, але душа пала на дану техніку. Не жалію, все супер, він чудово підсмажує і ще й підігріває. Те що треба до чаю або кави. Забув сказати, від нього не йде поганий запах пластику. Здається все.
Positiivsed omadused
Не має поганого запаху, підігрів булочок і решти, дизайн
Negatiivsed omadused
немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Nastya4938
20/10/2022
Україна
Kampaania osa
Кайфую от тостера
Люблю с утреца оформить бутербродского И вот попался в магазине на глаза данный гаджет Сказать шо я довольный это ничего не сказать Мои тосты профессионально отжарены, я просто в шоке
Positiivsed omadused
Реально кайфовый
Negatiivsed omadused
Слишком классный
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
19/10/2022
Україна
Kampaania osa
Гарний дизайн,якісні та екологічні матеріали.
Гарний дизайн тостера,зроблений з якісних та екологічних деталей. Гвидко підсмажує тости,нема запаху пластика.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
PP plastik sertifitseeritud biolagunevatest materjalidest, massibilansi alusel.
² Põhikorpus on valmistatud 100% PP-plastist, mis pärineb biopõhistest allikatest, massibilansi alusel (biopõhistest allikatest PP-plast moodustab koguplastist 94%).