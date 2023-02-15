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  • Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades
  • Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades
  • Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades
  • Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades
  • Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades
  • Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades
  • Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades
  • Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades
  • Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades
  • Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades

Viva kollektsioonRöster

HD2650/90

4.8
| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades
Metallist röster, millel on eriti lai ava, mis hoiab viilu alati keskel, tagades ühtlase pruunistumise. Tänu erinevatele pruunistusastmetele ja integreeritud kuklirestile saate nautida ideaalselt krõbedat röstsaia, kukleid ja saiakesi.
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Lai ava mahut. paksud, õhukesed, värsked või külm. viilud

Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades

  • Metallist

  • Küpsetussoojendus võileibade ja croissantide soojendamiseks

  • Eriti laiad pesad 8 pruunistamisastmega

Katkestusnupp lõpetab röstimise soovitud hetkel

Katkestusnupp lõpetab röstimise soovitud hetkel

Eemaldatav purukandik lihtsustab puhastamist

Eemaldatav purukandik lihtsustab puhastamist

Kerge puhastada tänu eemaldatavale purukandikule.

Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks

Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks

Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

15/02/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудовий прилад, рекомендую!

Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

05/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Тостер

Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

07/11/2021

Україна

Україна

Стильный, имеет встроенную функцию подогрева

Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

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