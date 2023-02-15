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Metallist
Küpsetussoojendus võileibade ja croissantide soojendamiseks
Eriti laiad pesad 8 pruunistamisastmega
Kerge puhastada tänu eemaldatavale purukandikule.
Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks.
4.8
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Anndr
15/02/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Чудовий прилад, рекомендую!
Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Едуард
05/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Тостер
Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
07/11/2021
Україна
Стильный, имеет встроенную функцию подогрева
Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал