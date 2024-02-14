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  • Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale
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  • Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale
  • Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale
  • Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale
  • Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale
  • Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale
  • Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale
  • Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale
  • Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale
  • Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale
  • Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale
  • Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale
  • Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale
  • Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale
  • Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale

Viva kollektsioonRöster

HD2692/90

4.8
| (15) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale
Roostevabast terasest pika avaga röster, millel on 8 seadistust ja eriti lai ava ühtlaste, kuldpruunide tulemuste saamiseks, olenemata sellest, mida röstite või kuidas see teile meeldib. Sisseehitatud kukli soojendusrest sobib nii saiakestele kui sarvesaiadele.
Kuva kõik eelised

Nutikas automaatse tsentreerimise süsteem ühtlaseks röstimiseks

Sobib nii paksule kui ka õhukesele viilutatud leivale

  • Pikad avad

  • Sisseehitatud kuklisoojendaja

  • Metall

  • Must

Pikka avasse mahuvad erinevad saiad

Pikka avasse mahuvad erinevad saiad

Ühte pikka avasse mahuvad peaaegu igat tüüpi saiad.

Automaatse tsentreerimisega ava ühtlaste tulemuste saavutamiseks mõlemal küljel

Automaatse tsentreerimisega rest tagab ühtlase röstimise mõlemal küljel, sest iga viil (olgu see paks või õhuke) lukustatakse ava keskele.

8 pruunistusastet – igaühele oma

8 pruunistusastet – igaühele oma

Kohandage röstimisaega mis tahes saia jaoks – just nii nagu teile meeldib.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

15

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

2
1

14/02/2024

Polska

Polska

Bardzo fajny produkt

Toster Philips HD2692/90 Viva Collection kupiłam niedawno, ale jestem z niego bardzo zadowolona, ponieważ bardzo dobrze sprawdza mi się do codziennego przygotowywania ciekawych śniadań. Toster posiada długi i szeroki otwór, dzięki czemu nadaje się do różnego rodzaju pieczywa. Często używam go do rozmnażania pieczywa czy do podgrzewania np. crioissantów. Ma bardzo fajny wygląd, pasuje mi do reszty sprzętów w kuchni i co dla mnie najważniejsze na powierzchni w trakcie używania nie pozostają ślady odbitych palców. Czyszczenie tostera nie jest trudne, ponieważ wystarczy wyjąć tackę na okruszki i ją wyczyścić. Bardzo przydatna jest funkcja automatycznego centrowania, która ustawia pieczywo na środku otworu dzięki czemu pieczywo jest równomiernie opieczone w obu stron. Nie mam żadnych zastrzeżeń, produkt spełnia moje oczekiwania. Bardzo dobra cena w stosunku do jakości.

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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

06/02/2024

Polska

Polska

Fajny, praktyczny i elegancki toster.

Z tym tosterem znamy sie od nie dawna, ale by to wietny zakup! Oglnie wygldem pasuje do naszej kuchni, jest zgrabny i co wazne nie widać na nim odbitych palców. Ten toster podoba nam sie ze wzglegu swojej pojemnosci, mozna spokojnie ugrzac w nim bagietke, a to własnie bagietka jest królowa naszych sniadan ostanio. Łatwo sie go czyści i jest prosty w obsludze, nawet mój wnuk który ma 5 lat nie ma z nim problemu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

02/02/2024

Polska

Polska

Super toster

Toster, opiekacz jest solidnie wykonany, pasuje do wszystkich kuchni.Szybko się nagrzewa.Zaleta tego tostera jest to że można opiekać różnej grubości pieczywo..

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.