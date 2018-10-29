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  • Maitserohked road. Null järelevalvet. Lisaruum.
  • Maitserohked road. Null järelevalvet. Lisaruum.
  • Maitserohked road. Null järelevalvet. Lisaruum.
  • Maitserohked road. Null järelevalvet. Lisaruum.
  • Maitserohked road. Null järelevalvet. Lisaruum.
  • Maitserohked road. Null järelevalvet. Lisaruum.
  • Maitserohked road. Null järelevalvet. Lisaruum.
  • Maitserohked road. Null järelevalvet. Lisaruum.
  • Maitserohked road. Null järelevalvet. Lisaruum.
  • Maitserohked road. Null järelevalvet. Lisaruum.

Uus

Philips 3000Multikeetja

HD2823/80

Maitserohked road. Null järelevalvet. Lisaruum.

Erinevalt traditsioonilistest multikeetjatest on Philipsi multikeetjal tõeline automaatne rõhu vabastamine ohutuks ja lihtsaks valmistamiseks ilma käsitsi auruklapi keeramiseta ning DualPulse tehnoloogia, mis loob täpse valmistuskõvera, vaheldades kõrget ja madalat rõhku, et avada sügavam ja rikkam maitse. 35 täiustatud eelseadistatud programmi koos 8-liitrise lisaruumiga tõeliselt lihtsaks valmistamiseks.

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35-ühes multikeetmine ühe nupuvajutusega

Maitserohked road. Null järelevalvet. Lisaruum.

  • Ohutum, kiirem ja käed-vabad valmistamine

  • 35 eelseadistust lõputuks mitmekesisuseks, vähem vaeva

  • Lukustab lisaks maitset rikkamate tulemuste saavutamiseks

  • 8-liitrine lisaruum, ideaalne koosviibimisteks ja igapäevaseks

Täisautomaatne survevabanemissüsteem, null käsitsi tehtavat sammu

Täisautomaatne survevabanemissüsteem, null käsitsi tehtavat sammu

Erinevalt traditsioonilistest multikeedukannudest* ei ole vaja käsitsi ventiili keerata ega nuppe vajutada. Aur vabaneb surveküpsetamise lõpus automaatselt – tõeliselt pingutuseta valmistamine algusest lõpuni.

Järgmise taseme tulemused DualPulse Pressure tehnoloogiaga

Järgmise taseme tulemused DualPulse Pressure tehnoloogiaga

Erinevalt traditsioonilistest multikeedukannudest*, mis hoiavad stabiilset survet, vaheldab meie uus tehnoloogia kõrget ja madalat survet, et luua täpne küpsetuskõver, mis lukustab maitse. Kuni 13% mahlaküllasem** ja 28% pehmem** liha.

35-ühes küpsetuseelseadistus Sinu sõrmeotstel

35-ühes küpsetuseelseadistus Sinu sõrmeotstel

35 eelseadistatud programmi – veiselihast, lambast, kanast ja pardist kuni köögiviljade, mereandide, ubade, supi, riisi ja muuni – spetsiaalsete küpsetusmeetoditega surveküpsetamisest, hautamisest, küpsetamisest, aeglasest küpsetamisest, pruunistamisest, aurutamisest, moosi keetmisest, jogurtist kuni ülessoojendamiseni. Lisaks võimaldavad käsitsi seaded kohandada küpsetusaega, temperatuuri ja survestaset ning kaks otseteed Sinu lemmikseadete salvestamiseks.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes mudelitega HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

  2. Test WBSF ja niiskusesisalduse kaoga sea- ja kanalihas võrreldes pliidil valmistamisega.

  3. Põhineb Philipsi multikeetjate sisemisel laborikatsel. Valmistusajad mõõdetud punase oa supi või veiseliha puhul (kuumutamisest kuni kogu rõhu vabanemiseni) võrreldes pliidil valmistamisega, kuni pehme ja hästi küpsenud tulemuseni. Täpsed protsendid võivad toote järgi erineda.