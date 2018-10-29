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Uus
HD2823/80
Maitserohked road. Null järelevalvet. Lisaruum.
Erinevalt traditsioonilistest multikeetjatest on Philipsi multikeetjal tõeline automaatne rõhu vabastamine ohutuks ja lihtsaks valmistamiseks ilma käsitsi auruklapi keeramiseta ning DualPulse tehnoloogia, mis loob täpse valmistuskõvera, vaheldades kõrget ja madalat rõhku, et avada sügavam ja rikkam maitse. 35 täiustatud eelseadistatud programmi koos 8-liitrise lisaruumiga tõeliselt lihtsaks valmistamiseks.
Ohutum, kiirem ja käed-vabad valmistamine
35 eelseadistust lõputuks mitmekesisuseks, vähem vaeva
Lukustab lisaks maitset rikkamate tulemuste saavutamiseks
8-liitrine lisaruum, ideaalne koosviibimisteks ja igapäevaseks
Erinevalt traditsioonilistest multikeedukannudest* ei ole vaja käsitsi ventiili keerata ega nuppe vajutada. Aur vabaneb surveküpsetamise lõpus automaatselt – tõeliselt pingutuseta valmistamine algusest lõpuni.
Erinevalt traditsioonilistest multikeedukannudest*, mis hoiavad stabiilset survet, vaheldab meie uus tehnoloogia kõrget ja madalat survet, et luua täpne küpsetuskõver, mis lukustab maitse. Kuni 13% mahlaküllasem** ja 28% pehmem** liha.
35 eelseadistatud programmi – veiselihast, lambast, kanast ja pardist kuni köögiviljade, mereandide, ubade, supi, riisi ja muuni – spetsiaalsete küpsetusmeetoditega surveküpsetamisest, hautamisest, küpsetamisest, aeglasest küpsetamisest, pruunistamisest, aurutamisest, moosi keetmisest, jogurtist kuni ülessoojendamiseni. Lisaks võimaldavad käsitsi seaded kohandada küpsetusaega, temperatuuri ja survestaset ning kaks otseteed Sinu lemmikseadete salvestamiseks.
Arvustused
Võrreldes mudelitega HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Test WBSF ja niiskusesisalduse kaoga sea- ja kanalihas võrreldes pliidil valmistamisega.
Põhineb Philipsi multikeetjate sisemisel laborikatsel. Valmistusajad mõõdetud punase oa supi või veiseliha puhul (kuumutamisest kuni kogu rõhu vabanemiseni) võrreldes pliidil valmistamisega, kuni pehme ja hästi küpsenud tulemuseni. Täpsed protsendid võivad toote järgi erineda.