Maitserohked road. Null järelevalvet. Lisaruum.

Erinevalt traditsioonilistest multikeetjatest on Philipsi multikeetjal tõeline automaatne rõhu vabastamine ohutuks ja lihtsaks valmistamiseks ilma käsitsi auruklapi keeramiseta ning DualPulse tehnoloogia, mis loob täpse valmistuskõvera, vaheldades kõrget ja madalat rõhku, et avada sügavam ja rikkam maitse. 35 täiustatud eelseadistatud programmi koos 8-liitrise lisaruumiga tõeliselt lihtsaks valmistamiseks.