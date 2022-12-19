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  • Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks
  • Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks
  • Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks
  • Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks
  • Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks
  • Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks
  • Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks
  • Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks
  • Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks
  • Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks
  • Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks
  • Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks
  • Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks
  • Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks
  • Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks
  • Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonMulticooker

HD3037/70

4.7
| (587) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks
Philipsi uued multikeetjad on varustatud nutika temperatuurikontrolliga, mis tagab lemmiktoitude lihtsa valmistamise. Ülemine esipaneel muudab kasutamise lihtsamaks.
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Võrratult maitsvad supid, liha, pasta ja koogid

Kiire ja lihtne viis lemmiktoitude valmistamiseks

  • 5 l

Nutikad ja automaatsed toiduvalmistamisprogrammid optimaalse tulemuse saavutamiseks*

Optimaalne lõpptulemus riisi ja pudru valmistamisel.

Integreeritud mikroprotsessor lihtsustab toiduvalmistamist

Integreeritud mikroprotsessor lihtsustab toiduvalmistamist

Integreeritud mikroprotsessor tagab lemmiktoitude lihtsa valmistamise

Nõudepesumasinas pestav ja külgevõtmatu sisemine pott

Nõudepesumasinas pestav ja külgevõtmatu sisemine pott

Nõudepesumasinas pestav ja külgevõtmatu sisemine pott

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

587

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

19/12/2022

Україна

Україна

гарна помічиця

Використовую її вже більше 4 років та не маю нарікань. Дуже зручна у використанні)

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

19/11/2022

Україна

Україна

Де знайти змінну чашу

Підскажіть де можна купити змінну чашу на дану модель мультиварки

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

09/12/2021

Україна

Україна

Супер функционал.

Всё готовит на отлично! Много программ для приготовления еды.

Positiivsed omadused

Большой функционал

Negatiivsed omadused

Нету

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4749/70 Мультиварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4749/70 Мультиварка

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.