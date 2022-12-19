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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
5 l
Optimaalne lõpptulemus riisi ja pudru valmistamisel.
Integreeritud mikroprotsessor tagab lemmiktoitude lihtsa valmistamise
Nõudepesumasinas pestav ja külgevõtmatu sisemine pott
4.7
5-st
587
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Yulia_29
19/12/2022
Україна
гарна помічиця
Використовую її вже більше 4 років та не маю нарікань. Дуже зручна у використанні)
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
Sashka92
19/11/2022
Україна
Де знайти змінну чашу
Підскажіть де можна купити змінну чашу на дану модель мультиварки
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
Referi22
09/12/2021
Україна
Супер функционал.
Всё готовит на отлично! Много программ для приготовления еды.
Positiivsed omadused
Большой функционал
Negatiivsed omadused
Нету
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4749/70 Мультиварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4749/70 Мультиварка