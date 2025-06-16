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  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
  • Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks

3000 seeriaMini riisikeetja

HD3080/80

4.3
| (8) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet
Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks
Valmistage täiuslikku, kohevat riisi lihtsalt 5 eelseadistatud programmi abil erinevatele riisisortidele. Philips 3000 seeria mini riisikeetja on just sobiva suurusega väikestele peredele ja mahub mugavalt igasse köögikappi.
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Ideaalne 1-3 inimesele

Kompaktne disain täiuslikult koheva riisi valmistamiseks

  • Kompaktne (0,54 l keetmata riisi)

  • 400 W

  • Must

  • 5 eelseadistatud programmi

Mini riisikeetja väikestele peredele

Mini riisikeetja väikestele peredele

Mahutab kuni 0,54 liitrit kuiva riisi, mis on ideaalne mahutavus väikestele peredele ja seda saab hõlpsasti hoiustada igas kapis.

5 eelseadistatud programmi erinevat tüüpi riisi jaoks

5 eelseadistatud programmi erinevat tüüpi riisi jaoks

Saate valmistada nupuvajutusega valget, pruuni või sushi riisi, lisaks ka putru ja kasutada kiire toiduvalmistamise režiimi.

5-kihiline sisepott mittenakkuva Bakuhanseki kattega

5-kihiline sisepott mittenakkuva Bakuhanseki kattega

Vastupidav, 5-kihiline sisemine pott kuumeneb ühtlaselt ja selle kate on valmistatud mineraaliderikkast Maifan-kivist, mis takistab kleepumist ja kriimustamist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

8

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

3
1

16/06/2025

Slovensko

Slovensko

Skvely a krasny ryzovar

je to skvely tichy ryzovar ktory robi presne to co ma - vari ryzu date 120-125g ryze a zalejete po "1", 250g zalejete po "2" a len kliknete na Fast cook... 5min pred koncom zacne ryzovar odpocitavat minuty a odporucame 10min po dovareni servirovat je pekny a lacny - kupili sme ho za 40 EUR na oficialnom eshope so zlavou nadoba je z kvalitneho materialu, na rozdiel od nadoby lidl ryzovaru za 20e ktory tiez robi dobru ryzu, ale nadoba sa casom olupe a konzumujete skodlive castice

Positiivsed omadused

vsetko top

Negatiivsed omadused

ziadne - ryza urcite neni rozvarena ako tu niekto pisal v recenziach, asi len nevedeli kolko maju dat vody.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Výborná volba, usnadnil mi vaření

Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.

See arvustus tehti tootele 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

See arvustus tehti tootele 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

29/03/2025

Česká republika

Česká republika

Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!

Positiivsed omadused

Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže

Negatiivsed omadused

Zadny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Valmimisaeg on umbes 30 minutit tuginedes testidele, milles kasutati 1 tassitäit lühikeseteralist riisi. Tegelik valmimisaeg võib erineda sõltuvalt teguritest, nagu riisi tüüp, riisi kogus ja valmistamistingimused.