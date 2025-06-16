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Kompaktne (0,54 l keetmata riisi)
400 W
Must
5 eelseadistatud programmi
Mahutab kuni 0,54 liitrit kuiva riisi, mis on ideaalne mahutavus väikestele peredele ja seda saab hõlpsasti hoiustada igas kapis.
Saate valmistada nupuvajutusega valget, pruuni või sushi riisi, lisaks ka putru ja kasutada kiire toiduvalmistamise režiimi.
Vastupidav, 5-kihiline sisemine pott kuumeneb ühtlaselt ja selle kate on valmistatud mineraaliderikkast Maifan-kivist, mis takistab kleepumist ja kriimustamist.
4.3
5-st
8
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
Michal P.
16/06/2025
Slovensko
Skvely a krasny ryzovar
je to skvely tichy ryzovar ktory robi presne to co ma - vari ryzu date 120-125g ryze a zalejete po "1", 250g zalejete po "2" a len kliknete na Fast cook... 5min pred koncom zacne ryzovar odpocitavat minuty a odporucame 10min po dovareni servirovat je pekny a lacny - kupili sme ho za 40 EUR na oficialnom eshope so zlavou nadoba je z kvalitneho materialu, na rozdiel od nadoby lidl ryzovaru za 20e ktory tiez robi dobru ryzu, ale nadoba sa casom olupe a konzumujete skodlive castice
Positiivsed omadused
vsetko top
Negatiivsed omadused
ziadne - ryza urcite neni rozvarena ako tu niekto pisal v recenziach, asi len nevedeli kolko maju dat vody.
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See arvustus tehti tootele Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar
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See arvustus tehti tootele Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar
DominikMat
31/03/2025
Česká republika
Výborná volba, usnadnil mi vaření
Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.
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See arvustus tehti tootele 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Lukyntumic
29/03/2025
Česká republika
Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!
Positiivsed omadused
Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže
Negatiivsed omadused
Zadny
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See arvustus tehti tootele 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Valmimisaeg on umbes 30 minutit tuginedes testidele, milles kasutati 1 tassitäit lühikeseteralist riisi. Tegelik valmimisaeg võib erineda sõltuvalt teguritest, nagu riisi tüüp, riisi kogus ja valmistamistingimused.