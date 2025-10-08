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  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks

3000 seeriaMini kõik-ühes pott

HD3090/80

5
| (20) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks
Valmistage täiuslikult kohevat riisi ja palju muud hõlpsalt Philipsi 3000 seeria mini kõik-ühes kokkamisseadmega. Eelseadistatud programmid muudavad toiduvalmistamise lihtsaks - alates riisist ja pudrust kuni supi, läätsede, kookide ja jogurtini.
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Ideaalne 1-3 inimesele

Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku tulemuse saavutamiseks

  • 1,8 L mahutavus

  • 400 W

  • Must

  • 8 eelseadistatud programmi

Ideaalselt kompaktne väikeste perede jaoks

Ideaalselt kompaktne väikeste perede jaoks

1,8-liitrise mahutavusega on see ideaalse suurusega väikestele peredele ja seda saab hõlpsasti hoiustada igas kapis.

8 eelseadistatud programmi erinevat tüüpi toitude jaoks

8 eelseadistatud programmi erinevat tüüpi toitude jaoks

Valmistage oma lemmikriisi, -suppe, -kooke, läätsi, jogurtit ja muud ühe nupuvajutusega.

5-kihiline mittenakkuva Bakuhanseki kattega sisemine pott lihtsaks toiduvalmistamiseks ja puhastamiseks

5-kihiline mittenakkuva Bakuhanseki kattega sisemine pott lihtsaks toiduvalmistamiseks ja puhastamiseks

Vastupidav, 5-kihiline sisemine pott kuumeneb ühtlaselt ja selle kate on valmistatud mineraaliderikkast Maifan-kivist, mis takistab kleepumist ja kriimustamist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

20

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

08/10/2025

Polska

Polska

Praktyczny ryżowar do codziennego użytku

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ryżowar Philips HD3090/80 wygląda nowocześnie i dobrze prezentuje się w kuchni. Ma wygodny, czytelny panel i jest prosty w obsłudze – wystarczy ustawić program i wszystko robi sam. Po ugotowaniu ryżu urządzenie automatycznie przełącza się w tryb podtrzymywania ciepła, co jest bardzo praktyczne. Pojemność spokojnie wystarcza na obiad dla kilku osób. Ryż wychodzi sypki i dobrze ugotowany, choć przy większej ilości trzeba trochę uważać z wodą. Czyszczenie jest łatwe, bo nic nie przywiera do środka. Ogólnie to wygodne i solidne urządzenie, które ułatwia codzienne gotowanie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Seria 3000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Seria 3000

08/10/2025

Polska

Polska

Praktyczny pomocnik w kuchni

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Po kilku użyciach ryżowara Philips HD3090/80 mogę powiedzieć, że urządzenie naprawdę ułatwia gotowanie. Ryż zawsze wychodzi sypki i równomiernie ugotowany, niezależnie od rodzaju, czy to jaśminowy, czy brązowy. Dużym plusem jest automatyczne podtrzymywanie ciepła, które działa przez dłuższy czas, dzięki czemu nie trzeba się spieszyć z podaniem posiłku. Programy są dobrze dobrane i łatwe do uruchomienia, a czas gotowania zgadza się z opisem w instrukcji. Urządzenie działa cicho, nie przegrzewa się i nie przypala potraw. Czyszczenie misy zajmuję tylko chwilkę - powłoka nieprzywierająca naprawdę robi swoje. Co ważne, sprzęt świetnie sprawdza się także przy robieniu owsianki - nie przypala mleka i pozwala uzyskać idealnie kremową konsystencję. Wygląd urządzenia jest estetyczny i minimalistyczny. Kompaktowa forma, czarny kolor z delikatnymi akcentami, mieści się bezproblemowo na blacie. Panel sterowania jest prosty, intuicyjny, czytelny, co sprawia, że obsługa nie nastręcza trudności.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Seria 3000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Seria 3000

07/10/2025

Polska

Polska

Ryżowar który musisz mieć 😊

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ryżowar PHILIPS HD3090/80 pozytywnie mnie zaskoczył swoją funkcjonalnością i jakością działania. Urządzenie doskonale radzi sobie nie tylko z tradycyjnym ryżem, ale także z ryżem i kaszą jaglaną gotowanymi na mleku czy też aromatycznym zupami. Co ciekawe, w urządzeniu można również przygotować jogurt czy nawet ciasto. Moje dzieci uwielbiają ryż na mleku z jabłkiem oraz pudding z kaszy jaglanej, a dotychczas ich przygotowanie wiązało się z kipiącym mlekiem, ubrudzoną kuchenką i często przypalonym garnkiem. Dzięki temu ryżowarowi gotowanie ryżu czy kaszy na mleku jest teraz niezwykle proste i bezproblemowe. Dużą zaletą urządzenia jest jego bardzo cichutko działanie, jak również jego kompaktowa konstrukcja, która sprawia, że świetnie sprawdzi się nawet w niewielkiej kuchni. Wewnętrzny garnek z nieprzywierającą powłoką to ogromna zaleta – nic się nie przypala ani nie przykleja do dna, a mycie zajmuje dosłownie chwilę. PHILIPS HD3090/80 to praktyczne, niezawodne urządzenie, które znacząco ułatwia codzienne przygotowywanie zdrowych posiłków. Zdecydowanie polecam wszystkim zakup tego ryżowaru.

See arvustus tehti tootele Seria 3000

See arvustus tehti tootele Seria 3000

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Valmimisaeg on umbes 30 minutit tuginedes testidele, milles kasutati 1 tassitäit lühikeseteralist riisi. Tegelik valmimisaeg võib erineda sõltuvalt teguritest, nagu riisi tüüp, riisi kogus ja valmistamistingimused.