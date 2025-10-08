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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
1,8 L mahutavus
400 W
Must
8 eelseadistatud programmi
1,8-liitrise mahutavusega on see ideaalse suurusega väikestele peredele ja seda saab hõlpsasti hoiustada igas kapis.
Valmistage oma lemmikriisi, -suppe, -kooke, läätsi, jogurtit ja muud ühe nupuvajutusega.
Vastupidav, 5-kihiline sisemine pott kuumeneb ühtlaselt ja selle kate on valmistatud mineraaliderikkast Maifan-kivist, mis takistab kleepumist ja kriimustamist.
5.0
5-st
20
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
_pstryczek__
08/10/2025
Polska
Praktyczny ryżowar do codziennego użytku
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ryżowar Philips HD3090/80 wygląda nowocześnie i dobrze prezentuje się w kuchni. Ma wygodny, czytelny panel i jest prosty w obsłudze – wystarczy ustawić program i wszystko robi sam. Po ugotowaniu ryżu urządzenie automatycznie przełącza się w tryb podtrzymywania ciepła, co jest bardzo praktyczne. Pojemność spokojnie wystarcza na obiad dla kilku osób. Ryż wychodzi sypki i dobrze ugotowany, choć przy większej ilości trzeba trochę uważać z wodą. Czyszczenie jest łatwe, bo nic nie przywiera do środka. Ogólnie to wygodne i solidne urządzenie, które ułatwia codzienne gotowanie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Seria 3000
Jah, soovitan seda toodet
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Kornelia1990
08/10/2025
Polska
Praktyczny pomocnik w kuchni
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Po kilku użyciach ryżowara Philips HD3090/80 mogę powiedzieć, że urządzenie naprawdę ułatwia gotowanie. Ryż zawsze wychodzi sypki i równomiernie ugotowany, niezależnie od rodzaju, czy to jaśminowy, czy brązowy. Dużym plusem jest automatyczne podtrzymywanie ciepła, które działa przez dłuższy czas, dzięki czemu nie trzeba się spieszyć z podaniem posiłku. Programy są dobrze dobrane i łatwe do uruchomienia, a czas gotowania zgadza się z opisem w instrukcji. Urządzenie działa cicho, nie przegrzewa się i nie przypala potraw. Czyszczenie misy zajmuję tylko chwilkę - powłoka nieprzywierająca naprawdę robi swoje. Co ważne, sprzęt świetnie sprawdza się także przy robieniu owsianki - nie przypala mleka i pozwala uzyskać idealnie kremową konsystencję. Wygląd urządzenia jest estetyczny i minimalistyczny. Kompaktowa forma, czarny kolor z delikatnymi akcentami, mieści się bezproblemowo na blacie. Panel sterowania jest prosty, intuicyjny, czytelny, co sprawia, że obsługa nie nastręcza trudności.
Jah, soovitan seda toodet
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Jah, soovitan seda toodet
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Madeline_Madeline
07/10/2025
Polska
Ryżowar który musisz mieć 😊
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ryżowar PHILIPS HD3090/80 pozytywnie mnie zaskoczył swoją funkcjonalnością i jakością działania. Urządzenie doskonale radzi sobie nie tylko z tradycyjnym ryżem, ale także z ryżem i kaszą jaglaną gotowanymi na mleku czy też aromatycznym zupami. Co ciekawe, w urządzeniu można również przygotować jogurt czy nawet ciasto. Moje dzieci uwielbiają ryż na mleku z jabłkiem oraz pudding z kaszy jaglanej, a dotychczas ich przygotowanie wiązało się z kipiącym mlekiem, ubrudzoną kuchenką i często przypalonym garnkiem. Dzięki temu ryżowarowi gotowanie ryżu czy kaszy na mleku jest teraz niezwykle proste i bezproblemowe. Dużą zaletą urządzenia jest jego bardzo cichutko działanie, jak również jego kompaktowa konstrukcja, która sprawia, że świetnie sprawdzi się nawet w niewielkiej kuchni. Wewnętrzny garnek z nieprzywierającą powłoką to ogromna zaleta – nic się nie przypala ani nie przykleja do dna, a mycie zajmuje dosłownie chwilę. PHILIPS HD3090/80 to praktyczne, niezawodne urządzenie, które znacząco ułatwia codzienne przygotowywanie zdrowych posiłków. Zdecydowanie polecam wszystkim zakup tego ryżowaru.
See arvustus tehti tootele Seria 3000
See arvustus tehti tootele Seria 3000
Valmimisaeg on umbes 30 minutit tuginedes testidele, milles kasutati 1 tassitäit lühikeseteralist riisi. Tegelik valmimisaeg võib erineda sõltuvalt teguritest, nagu riisi tüüp, riisi kogus ja valmistamistingimused.