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HD3093/80
Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
Valmistage täiuslikult kohevat riisi lihtsalt 8 eelseadistatud programmi abil erinevatele riisisortidele ja muule. Philips Mini 3000 seeria riisikeetja on just sobiva suurusega väikestele peredele ja mahub mugavalt igasse köögikappi.
Kompaktne (0,85 l keetmata riisi)
600 W
Must + hõbedane
8 eelseadistatud programmi
Mahutab kuni 0,85 liitrit kuiva riisi, mis on ideaalne väikestele peredele. Seda saab hõlpsasti hoiustada igas kapis.
Valmistage ühe nupuvajutusega valget, pruuni või sushi riisi, lisaks putru, suppi ja muud.
4-kihiline sisemine pott kuumeneb ühtlaselt ja selle mittekleepuv kate tagab pikaajalise vastupidavuse.
5.0
5-st
1
Arvustus
Aleksė2
10/03/2025
Lietuva
Turi išansktinius nustatymus
Lengva virti ryžius, bet spintelėje vietos tikrai jam reikia pasidėti. Turi išansktinius nustatymus kiekvienai ryžių rūšiai.
See arvustus tehti tootele 3000 serija
See arvustus tehti tootele 3000 serija
Valmimisaeg on umbes 30 minutit tuginedes testidele, milles kasutati 1 tassitäit lühikeseteralist riisi. Tegelik valmimisaeg võib erineda sõltuvalt teguritest, nagu riisi tüüp, riisi kogus ja valmistamistingimused.