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  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks
  • Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks

3000 seeriaMini riisikeetja

HD3093/80

5

| (1) Arvustus

Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks

Valmistage täiuslikult kohevat riisi lihtsalt 8 eelseadistatud programmi abil erinevatele riisisortidele ja muule. Philips Mini 3000 seeria riisikeetja on just sobiva suurusega väikestele peredele ja mahub mugavalt igasse köögikappi.

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Ideaalne 2-3 inimesele

Kompaktne ja mitmekülgne täiusliku riisi ja muu valmistamiseks

  • Kompaktne (0,85 l keetmata riisi)

  • 600 W

  • Must + hõbedane

  • 8 eelseadistatud programmi

Kompaktne disain väikestele peredele

Kompaktne disain väikestele peredele

Mahutab kuni 0,85 liitrit kuiva riisi, mis on ideaalne väikestele peredele. Seda saab hõlpsasti hoiustada igas kapis.

8 eelseadistatud programmi riisi ja muu jaoks

8 eelseadistatud programmi riisi ja muu jaoks

Valmistage ühe nupuvajutusega valget, pruuni või sushi riisi, lisaks putru, suppi ja muud.

Mittenakkuv kate takistab kleepumist ja kriimustamist

Mittenakkuv kate takistab kleepumist ja kriimustamist

4-kihiline sisemine pott kuumeneb ühtlaselt ja selle mittekleepuv kate tagab pikaajalise vastupidavuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

4
3
2
1

10/03/2025

Lietuva

Lietuva

Turi išansktinius nustatymus

Lengva virti ryžius, bet spintelėje vietos tikrai jam reikia pasidėti. Turi išansktinius nustatymus kiekvienai ryžių rūšiai.

See arvustus tehti tootele 3000 serija

See arvustus tehti tootele 3000 serija

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Valmimisaeg on umbes 30 minutit tuginedes testidele, milles kasutati 1 tassitäit lühikeseteralist riisi. Tegelik valmimisaeg võib erineda sõltuvalt teguritest, nagu riisi tüüp, riisi kogus ja valmistamistingimused.