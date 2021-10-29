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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
4 l
Lihtsasti programmeeritav 24-tunnine eelseadistustaimer tagab toitude õigeaegse valmimise.
3D soojendusfunktsioon tagab toidu ühtlase kuumenemise
4.7
5-st
30
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
29/10/2021
Україна
Найкраща техніка!!!!
Мультиваркою користуємося більше семи років. Чудова якість, доступна ціна, відмінний дизайн і компактність!!!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3139/03 Мультиварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3139/03 Мультиварка
Svetashk
26/10/2021
Україна
Супер!
У нас такая модель уже много лет, даже не знаю сколько точно. Мультиварка отличная! Каша и выпечка просто супер! Супов не варю в мультиварке, не скажу, но все что не пробовала готовить, все получается замечательно.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3139/03 Мультиварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3139/03 Мультиварка
09/11/2020
Україна
Служить десь 8 років!
Це одна з найпершим мультиварок взагалі! І служить просто дуже добре і довго! Наступну мультиварку теж буду обирати від Phillips!
Positiivsed omadused
Все інше +
Negatiivsed omadused
Кришка, а саме защолка, яка закривається ламається
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3139/03 Мультиварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3139/03 Мультиварка