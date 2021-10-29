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  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis

Tootmine lõpetatud

Multicooker

HD3139/70

4.7
| (30) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
Philipsi uuel Multicookeril on nutikas temperatuuriregulaator, mis tagab lemmikroogade lihtsa valmistamise. Kasutamist lihtsustab pealmine eesmine juhtpaneel.
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Võrratult maitsvad supid, liha, pasta ja koogid

Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis

  • 4 l

24-tunnine eelseadistustaimer tagab toitude õigeaegse valmimise

24-tunnine eelseadistustaimer tagab toitude õigeaegse valmimise

Lihtsasti programmeeritav 24-tunnine eelseadistustaimer tagab toitude õigeaegse valmimise.

3D soojendusfunktsioon tagab toidu ühtlase kuumenemise

3D soojendusfunktsioon tagab toidu ühtlase kuumenemise

3D soojendusfunktsioon tagab toidu ühtlase kuumenemise

7 automaatset programmi ja 14 käsitsi temperatuuriseadet

7 automaatset programmi ja 14 käsitsi temperatuuriseadet

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

30

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

2

29/10/2021

Україна

Україна

Найкраща техніка!!!!

Мультиваркою користуємося більше семи років. Чудова якість, доступна ціна, відмінний дизайн і компактність!!!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3139/03 Мультиварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3139/03 Мультиварка

26/10/2021

Україна

Україна

Супер!

У нас такая модель уже много лет, даже не знаю сколько точно. Мультиварка отличная! Каша и выпечка просто супер! Супов не варю в мультиварке, не скажу, но все что не пробовала готовить, все получается замечательно.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3139/03 Мультиварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3139/03 Мультиварка

09/11/2020

Україна

Україна

Служить десь 8 років!

Це одна з найпершим мультиварок взагалі! І служить просто дуже добре і довго! Наступну мультиварку теж буду обирати від Phillips!

Positiivsed omadused

Все інше +

Negatiivsed omadused

Кришка, а саме защолка, яка закривається ламається

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3139/03 Мультиварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD3139/03 Мультиварка

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.