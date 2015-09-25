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  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
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  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
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  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
  • Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis

Tootmine lõpetatud

Multicooker

HD3167/70

4.7
| (109) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
Philipsi uuel Multicookeril on nutikas temperatuuriregulaator, mis tagab lemmikroogade lihtsa valmistamise. Kasutamist lihtsustab pealmine eesmine juhtpaneel.
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Võrratult maitsvad supid, liha, pasta ja koogid

Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis

  • 5 l

Topeltspiraal suurema otsese kuumutuspinnaga

Topeltspiraal suurema otsese kuumutuspinnaga

Topeltspiraal suurema otsese kuumutuspinnaga tagab tugevama ja ühtlasema toiduvalmistamise.

15 automaatset programmi ja 15 käsitsi valitavat temperatuuriseadistust

Eemaldatav auruava puhastamise hõlbustamiseks

Eemaldatav auruava puhastamise hõlbustamiseks

Jääkide eemaldamiseks peske auruava sageli. Lihtsalt eemaldage auruava seadme kaane küljest ja puhastage põhjalikult.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

109

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2
1

25/09/2015

Lietuva

Lietuva

Puikus puodas

Labai patiko puodas. Gamina greitai, paruoštas maistas labai skanus.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD3167/70 „Multicooker“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD3167/70 „Multicooker“

23/06/2015

Lietuva

Lietuva

Philips HD-3167/71

Rinkomės iš daugybės puodų, vaikščiojom į parduotuves, čiupinėjome. "Redmondų" blogosios pusės - dangčių fiksuotėje. Philipsų kur kas patikimesni užraktai. O šito konkretaus modelio dangtis itin malonus. Be to turi puodą su rankenėlėmis, 2 mm storio metalas, dengtas nanokeramikos sluoksniu. Nuo kitų modelių skiriasi dar ir tuo, kad gaminant garuose yra labai geras, didelis atstumas tarp grotelių ir dangčio, tad karpį galima paruošti garuose nesmulkinant. Atidarant puodą, paprastai varva ant stalo kondensatas. Tai čia pridėtas samtelis su skylutėmis nuvarvinti garams, kas labai maloniai pagelbsti. Elektros laidas 1.2 m, kas patogiau, nei dabar įprastai naudojami 0.8 m.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD3167/71 Multicooker

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD3167/71 Multicooker

17/06/2015

Lietuva

Lietuva

Itin patogus naudojimas, bei lengva priežiūra

Tiesiog stebuklingas puodas! Naudoju dar neseniai bet nebeįsivaizduoju savo namų be jo, itin gerai turint vaikų, nes užtenka sudėti maistą, nustatyti programą ir eini darytis savo darbų :) Maistas nuolat šiltas, tad nereikia sukti galvos kelintai valandai gaminti maistą, kad šeima pavalgytų šiltą maistą. Tikrai labai rekomenduoju!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD3167/71 Multicooker

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD3167/71 Multicooker

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.