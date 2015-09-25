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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
5 l
Topeltspiraal suurema otsese kuumutuspinnaga tagab tugevama ja ühtlasema toiduvalmistamise.
Jääkide eemaldamiseks peske auruava sageli. Lihtsalt eemaldage auruava seadme kaane küljest ja puhastage põhjalikult.
4.7
5-st
109
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Saulė
25/09/2015
Lietuva
Puikus puodas
Labai patiko puodas. Gamina greitai, paruoštas maistas labai skanus.
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Moalim
23/06/2015
Lietuva
Philips HD-3167/71
Rinkomės iš daugybės puodų, vaikščiojom į parduotuves, čiupinėjome. "Redmondų" blogosios pusės - dangčių fiksuotėje. Philipsų kur kas patikimesni užraktai. O šito konkretaus modelio dangtis itin malonus. Be to turi puodą su rankenėlėmis, 2 mm storio metalas, dengtas nanokeramikos sluoksniu. Nuo kitų modelių skiriasi dar ir tuo, kad gaminant garuose yra labai geras, didelis atstumas tarp grotelių ir dangčio, tad karpį galima paruošti garuose nesmulkinant. Atidarant puodą, paprastai varva ant stalo kondensatas. Tai čia pridėtas samtelis su skylutėmis nuvarvinti garams, kas labai maloniai pagelbsti. Elektros laidas 1.2 m, kas patogiau, nei dabar įprastai naudojami 0.8 m.
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Edita
17/06/2015
Lietuva
Itin patogus naudojimas, bei lengva priežiūra
Tiesiog stebuklingas puodas! Naudoju dar neseniai bet nebeįsivaizduoju savo namų be jo, itin gerai turint vaikų, nes užtenka sudėti maistą, nustatyti programą ir eini darytis savo darbų :) Maistas nuolat šiltas, tad nereikia sukti galvos kelintai valandai gaminti maistą, kad šeima pavalgytų šiltą maistą. Tikrai labai rekomenduoju!
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Jah, soovitan seda toodet
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