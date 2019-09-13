30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
5 l
Eriti paks 2,0 mm pinnakattega malmi ja alumiiniumi segust sisemine pott tagab soojuse ühtlase jaotumise, tänu millele on road alati ühtlaselt küpsenud.
Täiendav pott võimaldab roogasid mugavalt valmistada ja mitut toitu säilitada.
2,0 mm 5-kihiline pott juhib ühtlaselt soojust, tagades maitsva toidu
5.0
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
serpashk
13/09/2019
Україна
Відмінне антипригарне покриття
В старій каструлі їжа стала пригорати, тож довелося купити цю. Покриття набагато краще, ніж у тій, що поставлялася з мультиваркою!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля
Vikdem
11/04/2019
Україна
Однозначно рекомендую.
Користуюсь два роки, приблизно раз на два тижні, варю каші, випікання інколи, каструля все ще в хорошому стані і внутрішня поверхня не поддряпана. Легко миється, доволі міцна, але поводитись із нею потрібно окуратно.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля
danysto
07/04/2020
България
Браво, това е един чудесен уред!
Умерена мощност 970W- можете да правите всичко с него, не е необходимо да имате друг уред за готвене. Откакто го притежаваме го използваме приоритетно и сме много доволни. След три годишна употреба (почти всяка вечер, понякога и 2 пъти дневно) съм сменил вътрешния съд и практически уреда е нов. Съпругата ми погледна с недоверие на новата ни придобивка (тогава), но сега винаги отбелява "колко добре е, че го имаме". Браво на разработчиците, голямо удоволствие за мен е даго използвам - лесно и удобно се поддържа! Включвам го, поставям вътре продуктите и продължавам по своя план, когато храната е готова, уредът я съхранява топла до момента за сервиране! Безопасен е, спокоен съм, когато го оставя да готви сам, а аз или съм навън на разходка или си работя на компютъра! Браво!
Positiivsed omadused
Икономичен, удобен, включва всичко необходимо!
Negatiivsed omadused
Не мога да съобщя за такива, не може само да прави "корички" на печени ястия, но това е извън класа му - той се справя чудесно със задушени ястия.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд