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  • Täiendav vastupidav sisemine pott
  • Täiendav vastupidav sisemine pott
  • Täiendav vastupidav sisemine pott
  • Täiendav vastupidav sisemine pott
  • Täiendav vastupidav sisemine pott
  • Täiendav vastupidav sisemine pott
  • Täiendav vastupidav sisemine pott
  • Täiendav vastupidav sisemine pott

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionSisemine pott

HD3737

5
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Täiendav vastupidav sisemine pott
Täiendav 2,0 mm paksune vastupidav sisemine pott teeb toiduvalmistamise mugavamaks
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Philipsi Multicookeri mudelile HD3037

Täiendav vastupidav sisemine pott

  • 5 l

Täiendav 2,0 mm pinnakattega malmi ja alumiiniumi segust sisemine pott

Täiendav 2,0 mm pinnakattega malmi ja alumiiniumi segust sisemine pott

Eriti paks 2,0 mm pinnakattega malmi ja alumiiniumi segust sisemine pott tagab soojuse ühtlase jaotumise, tänu millele on road alati ühtlaselt küpsenud.

Täiendav pott võimaldab roogasid mugavalt valmistada ja säilitada

Täiendav pott võimaldab roogasid mugavalt valmistada ja säilitada

Täiendav pott võimaldab roogasid mugavalt valmistada ja mitut toitu säilitada.

2,0 mm 5 kihiline pott juhib ühtlaselt soojust

2,0 mm 5 kihiline pott juhib ühtlaselt soojust

2,0 mm 5-kihiline pott juhib ühtlaselt soojust, tagades maitsva toidu

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

13/09/2019

Україна

Україна

Відмінне антипригарне покриття

В старій каструлі їжа стала пригорати, тож довелося купити цю. Покриття набагато краще, ніж у тій, що поставлялася з мультиваркою!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

11/04/2019

Україна

Україна

Однозначно рекомендую.

Користуюсь два роки, приблизно раз на два тижні, варю каші, випікання інколи, каструля все ще в хорошому стані і внутрішня поверхня не поддряпана. Легко миється, доволі міцна, але поводитись із нею потрібно окуратно.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

07/04/2020

България

България

Браво, това е един чудесен уред!

Умерена мощност 970W- можете да правите всичко с него, не е необходимо да имате друг уред за готвене. Откакто го притежаваме го използваме приоритетно и сме много доволни. След три годишна употреба (почти всяка вечер, понякога и 2 пъти дневно) съм сменил вътрешния съд и практически уреда е нов. Съпругата ми погледна с недоверие на новата ни придобивка (тогава), но сега винаги отбелява "колко добре е, че го имаме". Браво на разработчиците, голямо удоволствие за мен е даго използвам - лесно и удобно се поддържа! Включвам го, поставям вътре продуктите и продължавам по своя план, когато храната е готова, уредът я съхранява топла до момента за сервиране! Безопасен е, спокоен съм, когато го оставя да готви сам, а аз или съм навън на разходка или си работя на компютъра! Браво!

Positiivsed omadused

Икономичен, удобен, включва всичко необходимо!

Negatiivsed omadused

Не мога да съобщя за такива, не може само да прави "корички" на печени ястия, но това е извън класа му - той се справя чудесно със задушени ястия.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.