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Tootmine lõpetatud
2000 W
Ribiline plaat (eriti paks)
Kõrgtemperatuuriline grillplaat
Philipsi kõrgtemperatuuriline elektriline grillplaat säilitab toidu kõik mahlad ja kogu maitse. See toimub sellepärast, et kui toit puutub vastu grilli pinda, hakkab ta särisema ja pruunistub, moodustades maitsva kooriku, mis hoiab kogu headuse ja maitse ühes tervikus, nagu see ka olema peab.
Eriti paks grillplaat säilitab rohkem kuumust kui tavaline grill. Ta jääb kuumaks ka siis, kui panete sellele külmutatud toidu. Sellise püsiva temperatuuri juures valmib toit kiiremini ja ühtlasemalt. Ka hoitakse plaadid kuumana neil esimestel otsustavatel hetkedel, mil panete toidu grillima, säilitades samas toidu maitse ja mahlad.
Reguleeritav termostaat tagab täiuslikud tulemused.
4.6
5-st
23
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Таня 4567
12/12/2023
Україна
Крута річ!
кожному раджу придбати собі гриль! Обов'язково купувати разом з пивом
Positiivsed omadused
так
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4419/20 Настільний гриль
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4419/20 Настільний гриль
AlexG7
26/09/2019
Україна
Цей продукт вироблений дуже якісно, легко на ньому готувати
Настільний гриль HD4417/20 рекомендую купувати, якісний гриль у співвідношенні ціни та функціоналу прилода. Рукомендую даний гриль!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4417/20 Table grill
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4417/20 Table grill
Sergio88
29/06/2019
Україна
Отличный и удобный гриль
Удачный выбор недорого и практичного гриля. Быстро и вкусно готовим как овощи, так и стейки. Сохраняет сочность продуктов и вкус. Не для ленивых, так как переворачивать все же придется) В целом очень довольны покупкой!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4419/20 Настільний гриль
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4419/20 Настільний гриль