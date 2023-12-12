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  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed

Tootmine lõpetatud

Lauagrill

HD4417/20

4.6
| (23) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Avastage täiuslikumad maitsed
Sellel võimsal, ent kompaktsel Philipsi lauagrillil HD4417/20 on kõrgtemperatuuriline plaat toidu mahlakuse säilitamiseks. Selle kiiresti kuumenev ja eriti paks plaat jääb hoolimata kõigest kuumaks, samal ajal kui termostaat hoolitseb alati toidu täiuslikkuse eest.
Kuva kõik eelised

Püsivalt kõrge temperatuur maitse säilitamiseks

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  • 2000 W

  • Ribiline plaat (eriti paks)

  • Kõrgtemperatuuriline grillplaat

Kõrgtemperatuuriline grillplaat säilitab kogu maitse

Kõrgtemperatuuriline grillplaat säilitab kogu maitse

Philipsi kõrgtemperatuuriline elektriline grillplaat säilitab toidu kõik mahlad ja kogu maitse. See toimub sellepärast, et kui toit puutub vastu grilli pinda, hakkab ta särisema ja pruunistub, moodustades maitsva kooriku, mis hoiab kogu headuse ja maitse ühes tervikus, nagu see ka olema peab.

Eriti paks grillplaat jääb kuumaks isegi külmutatud toidu valmistamisel

Eriti paks grillplaat jääb kuumaks isegi külmutatud toidu valmistamisel

Eriti paks grillplaat säilitab rohkem kuumust kui tavaline grill. Ta jääb kuumaks ka siis, kui panete sellele külmutatud toidu. Sellise püsiva temperatuuri juures valmib toit kiiremini ja ühtlasemalt. Ka hoitakse plaadid kuumana neil esimestel otsustavatel hetkedel, mil panete toidu grillima, säilitades samas toidu maitse ja mahlad.

Reguleeritav termostaat tagab täiuslikud tulemused iga toidu korral.

Reguleeritav termostaat tagab täiuslikud tulemused iga toidu korral.

Reguleeritav termostaat tagab täiuslikud tulemused.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

23

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

2

12/12/2023

Україна

Україна

Крута річ!

кожному раджу придбати собі гриль! Обов'язково купувати разом з пивом

Positiivsed omadused

так

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4419/20 Настільний гриль

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4419/20 Настільний гриль

26/09/2019

Україна

Україна

Цей продукт вироблений дуже якісно, легко на ньому готувати

Настільний гриль HD4417/20 рекомендую купувати, якісний гриль у співвідношенні ціни та функціоналу прилода. Рукомендую даний гриль!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4417/20 Table grill

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4417/20 Table grill

29/06/2019

Україна

Україна

Отличный и удобный гриль

Удачный выбор недорого и практичного гриля. Быстро и вкусно готовим как овощи, так и стейки. Сохраняет сочность продуктов и вкус. Не для ленивых, так как переворачивать все же придется) В целом очень довольны покупкой!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4419/20 Настільний гриль

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4419/20 Настільний гриль

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.