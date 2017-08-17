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  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
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  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed

Tootmine lõpetatud

Tervisegrill

HD4467/90

4.3
| (41) Auhinnad | 82% soovitab seda toodet
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See kõrgtemperatuuriliste plaatidega Philipsi tervisegrill säilitab kõik mahlased maitsed. Plaadid kuumenevad kiiresti ja hoiavad kuumuse püsivana. Selle tulemusi võite usaldada. Seda võite kasutada erinevate toiduvalmistamisstiilide jaoks nii kallutatud kui ka horisontaalasendis.
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Kõrgtemperatuuriliste plaatide tõttu säilitab maitsed

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  • 2000 W

  • Ribiline plaat

  • 3 grilli asendit, kõrge temp.

Mitu grillimisasendit: laud, ahi, kontaktgrill

Mitu grillimisasendit: laud, ahi, kontaktgrill

Grilli saate kasutada kinnise kaanega, täiesti avatud või gratäängrilliasendis, mis võimaldab valmistada mitmeid erinevaid roogasid. 1. Kinnise kaanega asend säilitab kogu maitse ja on ideaalne liha, kala, köögiviljade või võileibade grillimiseks. 2. Täiesti avatud asend sarnaneb mini-barbeque'le ning sobib suurepäraselt lauagrilliks, pidudel toidutegemiseks või toidu soojendamiseks. 3. Gratäängrilliasend sobib röstleivale või köögiviljadele nagu tomatitele või kabatšokkidele juustu sulatamiseks.

Lauagrilli asend

Lauagrilli asendis saate grillida kahetasandilisel grillimispinnal.

Kontaktgrilli asend

Kontaktgrilli asend võimaldab kiiresti tervislikke suupisteid valmistada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

41

Auhinnad

82%

soovitab seda toodet

17/08/2017

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Köögigrillina on ta nugav kasutada

Soojeneb kiiresti. On hea puhastada, kuna saab grillimisplaadid välja võtta. Neid plaate võiks eraldi müüa ka, sest toit jääb ikkagi kinni plaatide külge ja kraapides on oht kattetefloni vigastamiseks. Samuti võiks nendele grillidele valmistada kuuma võileiva ja vahvliküpsetamise plaate.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4467/90 Tervisegrill

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4467/90 Tervisegrill

17/07/2019

Lietuva

Lietuva

Greitai įkaitantis grilis

Philips grilinę naudoju daugiau nei 3 metus. Ji yra nepakeičiama ir privaloma namuose. Joje skrudinu duoną, grilinu daržovęs, į foliją susuktą žuvį, mėsos gabalus. Kepu burgerius, sveikuoliškus lavašo suktinukus. Vienu momentu namuose neveikė orkaitė, tai su grilinę sugebėjau pasišildyti labai skaniai picą, padas buvo lengvai traškus, o viršuje sūris skaniai išsilydęs. Kadangi galima keisti plokštelių aukštį, bei temperatūrą. Rekomenduoju visiems!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4467/90 Sveiko maisto grilis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4467/90 Sveiko maisto grilis

04/06/2014

Polska

Polska

Produkt spełnil moje oczekiwania.

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Produkt jak najbardziej trafiony.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4467/90 Grill

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4467/90 Grill

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.