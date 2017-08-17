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Tootmine lõpetatud
2000 W
Ribiline plaat
3 grilli asendit, kõrge temp.
Grilli saate kasutada kinnise kaanega, täiesti avatud või gratäängrilliasendis, mis võimaldab valmistada mitmeid erinevaid roogasid. 1. Kinnise kaanega asend säilitab kogu maitse ja on ideaalne liha, kala, köögiviljade või võileibade grillimiseks. 2. Täiesti avatud asend sarnaneb mini-barbeque'le ning sobib suurepäraselt lauagrilliks, pidudel toidutegemiseks või toidu soojendamiseks. 3. Gratäängrilliasend sobib röstleivale või köögiviljadele nagu tomatitele või kabatšokkidele juustu sulatamiseks.
Lauagrilli asendis saate grillida kahetasandilisel grillimispinnal.
Kontaktgrilli asend võimaldab kiiresti tervislikke suupisteid valmistada.
4.3
5-st
41
Auhinnad
82%
soovitab seda toodet
Juhan65
17/08/2017
Eesti
Kinnitatud ostja
Köögigrillina on ta nugav kasutada
Soojeneb kiiresti. On hea puhastada, kuna saab grillimisplaadid välja võtta. Neid plaate võiks eraldi müüa ka, sest toit jääb ikkagi kinni plaatide külge ja kraapides on oht kattetefloni vigastamiseks. Samuti võiks nendele grillidele valmistada kuuma võileiva ja vahvliküpsetamise plaate.
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See arvustus tehti tootele HD4467/90 Tervisegrill
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See arvustus tehti tootele HD4467/90 Tervisegrill
Skorpionas
17/07/2019
Lietuva
Greitai įkaitantis grilis
Philips grilinę naudoju daugiau nei 3 metus. Ji yra nepakeičiama ir privaloma namuose. Joje skrudinu duoną, grilinu daržovęs, į foliją susuktą žuvį, mėsos gabalus. Kepu burgerius, sveikuoliškus lavašo suktinukus. Vienu momentu namuose neveikė orkaitė, tai su grilinę sugebėjau pasišildyti labai skaniai picą, padas buvo lengvai traškus, o viršuje sūris skaniai išsilydęs. Kadangi galima keisti plokštelių aukštį, bei temperatūrą. Rekomenduoju visiems!
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See arvustus tehti tootele HD4467/90 Sveiko maisto grilis
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4467/90 Sveiko maisto grilis
biurobmg
04/06/2014
Polska
Produkt spełnil moje oczekiwania.
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Produkt jak najbardziej trafiony.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4467/90 Grill
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4467/90 Grill