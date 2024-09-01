30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
60 eelmääratud valmistusprogrammi
3D soojendussüsteem
5-kihiline sisepott
Võimas 3D-soojendussüsteem jaotab soojuse ülemisele osale, külgedele ja alumisele osale, et tagada koostisosade ühtlane küpsetamine ning ehtsad maitsed.
5-kihiline mittekleepuvast alumiiniumsulamist keedupott suurema vastupidavuse jaoks.
60 toiduvalmistamise programmil on optimaalsed eelmääratud toiduvalmistamise profiilid. Tegemist on justkui isikliku kokaga. Järjepidevalt maitsvad tulemused iga roa jaoks – programmide hulgas on küpsetamine, aurutamine, aeglane toiduvalmistamine ning soojendamine, samuti eriprogrammid näiteks pudru, loomaliha ja mereandide valmistamiseks.
4.4
5-st
48
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
kenny4k
01/09/2024
Україна
Чудово готує та легко миється
Придбав на заміну старенькій мультиварці бош. Ця мене приємно здивувала, багато режимів. Чи можна, будь ласка отримати книгу рецептів до неї у форматі PDF? Дякую
Positiivsed omadused
Проста у використанні
Negatiivsed omadused
Не виявлено
See arvustus tehti tootele Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000
See arvustus tehti tootele Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000
tanynka
12/02/2024
Україна
проста у використанні
подобається простота у використанні і те як розбирається. дуже подобається функція приготування в печі. чи можна отримати книгу рецептів в пдф?
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000
Lynx_7
28/10/2023
Україна
Чудові функції!
Дуже класна мультиварка! Прошу Philips Care надіслати мені на електронну пошту книгу з рецептами у PDF версії. Заздалегідь вдячний вам!
Positiivsed omadused
Happy to use
Negatiivsed omadused
not detected
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000