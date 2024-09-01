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  • Hõlpsasti valmistatavad maitsvad road 24/7
  • Hõlpsasti valmistatavad maitsvad road 24/7
  • Hõlpsasti valmistatavad maitsvad road 24/7
  • Hõlpsasti valmistatavad maitsvad road 24/7
  • Hõlpsasti valmistatavad maitsvad road 24/7
  • Hõlpsasti valmistatavad maitsvad road 24/7
  • Hõlpsasti valmistatavad maitsvad road 24/7
  • Hõlpsasti valmistatavad maitsvad road 24/7
  • Hõlpsasti valmistatavad maitsvad road 24/7
  • Hõlpsasti valmistatavad maitsvad road 24/7

Kõik-ühes küpsetusseadeKõik-ühes küpsetusseade 3000

HD4713/40

4.4
| (48) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Hõlpsasti valmistatavad maitsvad road 24/7
Lisage mitmekesisust ja maitset alates hommikusöögist kuni õhtusöögini tänu 60 käepärasele eelmääratud menüüle, mis tagavad järjepidevad ja maitsvad tulemused tänu isiklikule kokale, kes on olemas 24/7.
Kuva kõik eelised

Nautige ühtlaseid ja maitsvaid tulemusi vaid ühe nupuvajutuse abil

Hõlpsasti valmistatavad maitsvad road 24/7

  • 60 eelmääratud valmistusprogrammi

  • 3D soojendussüsteem

  • 5-kihiline sisepott

3D soojendussüsteem

3D soojendussüsteem

Võimas 3D-soojendussüsteem jaotab soojuse ülemisele osale, külgedele ja alumisele osale, et tagada koostisosade ühtlane küpsetamine ning ehtsad maitsed.

5-kihiline alumiiniumsulamist keedupott

5-kihiline alumiiniumsulamist keedupott

5-kihiline mittekleepuvast alumiiniumsulamist keedupott suurema vastupidavuse jaoks.

60 toiduvalmistamise programmi

60 toiduvalmistamise programmi

60 toiduvalmistamise programmil on optimaalsed eelmääratud toiduvalmistamise profiilid. Tegemist on justkui isikliku kokaga. Järjepidevalt maitsvad tulemused iga roa jaoks – programmide hulgas on küpsetamine, aurutamine, aeglane toiduvalmistamine ning soojendamine, samuti eriprogrammid näiteks pudru, loomaliha ja mereandide valmistamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

48

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

01/09/2024

Україна

Україна

Чудово готує та легко миється

Придбав на заміну старенькій мультиварці бош. Ця мене приємно здивувала, багато режимів. Чи можна, будь ласка отримати книгу рецептів до неї у форматі PDF? Дякую

Positiivsed omadused

Проста у використанні

Negatiivsed omadused

Не виявлено

See arvustus tehti tootele Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000

See arvustus tehti tootele Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000

12/02/2024

Україна

Україна

проста у використанні

подобається простота у використанні і те як розбирається. дуже подобається функція приготування в печі. чи можна отримати книгу рецептів в пдф?

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

28/10/2023

Україна

Україна

Чудові функції!

Дуже класна мультиварка! Прошу Philips Care надіслати мені на електронну пошту книгу з рецептами у PDF версії. Заздалегідь вдячний вам!

Positiivsed omadused

Happy to use

Negatiivsed omadused

not detected

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.