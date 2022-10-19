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  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks

Keskkonnateadik sari5000 Series kohvimasin

HD5120/00

4.9
| (27) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet

4 auhinnad

Hommikusöök muutus just paremaks
Nautige igal hommikul kohvi imelist maitset ja aroomi. Jätkusuutlikult disainitud 100% bioplast² vähendab tootmisprotsessi süsinikujalajälge 24%¹ ja energiatõhusad omadused tagavad keskkonnahoidlikuma tuleviku.
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Philipsi Eco Conscious Edition kohvimasin

Hommikusöök muutus just paremaks

  • 100% bioplast**

  • 1,2 l / 10 suure tassi maht

  • Automaatne väljalülitus

  • Siidvalge, matt viimistlus

Aroma Twister annab suurepärase maitse ja rikkaliku aroomi

See kannus peituv nutikas otsak segab pealevoolava kohvi kannus ühtlaselt laiali, et tagada parim ühtlane aroom esimesest kuni viimase tassitäieni.

Säästke energiat tänu lühikesele valmistusajale ja automaatsele väljalülitusele

Säästke energiat tänu lühikesele valmistusajale ja automaatsele väljalülitusele

Automaatne väljalülitusfunktsioon lülitab seadme 30 minuti pärast välja, et säästa energiat ja tagada suurem ohutus. Täiskannu valmimiseks kulub 10 minutit, et energiat veelgi säästa.

Jätkusuutlik disain keskkonnahoidlikuma tuleviku suunas

Jätkusuutlik disain keskkonnahoidlikuma tuleviku suunas

Töötatud välja jätkusuutlikult, kasutades 100% biopõhiseid plaste², et vähendada tootmisprotsessi käigus CO2-jalajälge 24%¹. Läbimurdeline materjal avaldab teie köögile kindlasti suurt mõju ja mõjub samal ajal keskkonnale positiivsemalt.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.9

5-st

27

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

4
2
1

19/10/2022

Україна

Україна

Кавоварка з біопластику

Купила чудову кавоварка від Філіпс. Дуже сподобався сучасний дизайн та насадка, завдяки якій кава завжди насиченого аромату. А саме головне, що вона виготовлена з єкологічно чистого матеріалу! Всім рекомендую!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

18/10/2022

Україна

Україна

Стильова

Дуже стильна кавоварка яка добре вписується в інтирьер нашої кухні, приємний на дотик пластик. Повну ємність для кави заповнює десь хвилин за 10, також збоку є спеціальне віконце де видно скільки води залишилось. Кава виходить дуже смачна та бадьора.

Positiivsed omadused

Стильний дизайн, смачна кава

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

18/10/2022

Україна

Україна

Отличная кофеварка

Отличная кофеварка,всего 10мин и полный кувшин вкусного кофе у Вас готов.Крутой дизайн и главное с эко.материалов.

Positiivsed omadused

Отличный дизайн,вкусный кофе.

Negatiivsed omadused

Нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. PP plastik sertifitseeritud biolagunevatest materjalidest, massibilansi alusel

  2. ² Põhikorpus on valmistatud 100% PP-plastist, mis pärineb biopõhistest allikatest, massibilansi alusel (biopõhistest allikatest PP-plast moodustab koguplastist 82%).