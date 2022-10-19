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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
100% bioplast**
1,2 l / 10 suure tassi maht
Automaatne väljalülitus
Siidvalge, matt viimistlus
See kannus peituv nutikas otsak segab pealevoolava kohvi kannus ühtlaselt laiali, et tagada parim ühtlane aroom esimesest kuni viimase tassitäieni.
Automaatne väljalülitusfunktsioon lülitab seadme 30 minuti pärast välja, et säästa energiat ja tagada suurem ohutus. Täiskannu valmimiseks kulub 10 minutit, et energiat veelgi säästa.
Töötatud välja jätkusuutlikult, kasutades 100% biopõhiseid plaste², et vähendada tootmisprotsessi käigus CO2-jalajälge 24%¹. Läbimurdeline materjal avaldab teie köögile kindlasti suurt mõju ja mõjub samal ajal keskkonnale positiivsemalt.
Auhinnad
4.9
5-st
27
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Jeeni93
19/10/2022
Україна
Kampaania osa
Кавоварка з біопластику
Купила чудову кавоварка від Філіпс. Дуже сподобався сучасний дизайн та насадка, завдяки якій кава завжди насиченого аромату. А саме головне, що вона виготовлена з єкологічно чистого матеріалу! Всім рекомендую!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Kydria
18/10/2022
Україна
Kampaania osa
Стильова
Дуже стильна кавоварка яка добре вписується в інтирьер нашої кухні, приємний на дотик пластик. Повну ємність для кави заповнює десь хвилин за 10, також збоку є спеціальне віконце де видно скільки води залишилось. Кава виходить дуже смачна та бадьора.
Positiivsed omadused
Стильний дизайн, смачна кава
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Dasha31
18/10/2022
Україна
Kampaania osa
Отличная кофеварка
Отличная кофеварка,всего 10мин и полный кувшин вкусного кофе у Вас готов.Крутой дизайн и главное с эко.материалов.
Positiivsed omadused
Отличный дизайн,вкусный кофе.
Negatiivsed omadused
Нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
PP plastik sertifitseeritud biolagunevatest materjalidest, massibilansi alusel
² Põhikorpus on valmistatud 100% PP-plastist, mis pärineb biopõhistest allikatest, massibilansi alusel (biopõhistest allikatest PP-plast moodustab koguplastist 82%).