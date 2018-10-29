Säästa ruumi, valmista toitu igas kööginurgas

Köögist lauale, valmista toitu Philipsi 3000 seeria induktsioonpliidiga. 8 võimsa kuumustaseme ja võimsusega kuni 2000 W ning 4 käepärase eelseadistusega tagab see lihtsa ja usaldusväärse toiduvalmistamise igas köögis.