30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
HD5830/90
Võimas jõudlus kuumustasemetega kuni 2000 W
Kiire seadistamine. Lihtne toiduvalmistamine. Kerge puhastamine.
Valmista toitu oma moodi: 4 eelseadistust, suppidest wokkroogadeni
Ohutum köök automaatse väljalülituse ja lapselukuga
Lihtsalt ühenda induktsioonpliit vooluvõrku ja oled valmis toiduvalmistamiseks!
Kohanda oma igapäevast toiduvalmistamist vastavalt oma vajadustele tänu 8 reguleeritavale võimsus- ja temperatuuritasemele. Aeglasest hautamisest kiire keetmiseni – naudi täpset kontrolli maitsvate ja toitvate roogade valmistamiseks.
Alusta kiiresti ja valmista toitu oma soovi järgi 4 eelseadistatud toiduvalmistamisprogrammi abil: keetmine, wokkimine, supp ja madal kuumus.
Arvustused