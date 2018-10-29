TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Säästa ruumi, valmista toitu igas kööginurgas
  • Säästa ruumi, valmista toitu igas kööginurgas
  • Säästa ruumi, valmista toitu igas kööginurgas
  • Säästa ruumi, valmista toitu igas kööginurgas
  • Säästa ruumi, valmista toitu igas kööginurgas
  • Säästa ruumi, valmista toitu igas kööginurgas
  • Säästa ruumi, valmista toitu igas kööginurgas
  • Säästa ruumi, valmista toitu igas kööginurgas
  • Säästa ruumi, valmista toitu igas kööginurgas
  • Säästa ruumi, valmista toitu igas kööginurgas

Induktsioonpliit 3000Philipsi induktsioonpliit 3000

HD5830/90

Säästa ruumi, valmista toitu igas kööginurgas
Köögist lauale, valmista toitu Philipsi 3000 seeria induktsioonpliidiga. 8 võimsa kuumustaseme ja võimsusega kuni 2000 W ning 4 käepärase eelseadistusega tagab see lihtsa ja usaldusväärse toiduvalmistamise igas köögis.
Kuva kõik eelised

Lihtne toiduvalmistamine, kindel jõudlus igas köögis

Säästa ruumi, valmista toitu igas kööginurgas

  • Võimas jõudlus kuumustasemetega kuni 2000 W

  • Kiire seadistamine. Lihtne toiduvalmistamine. Kerge puhastamine.

  • Valmista toitu oma moodi: 4 eelseadistust, suppidest wokkroogadeni

  • Ohutum köök automaatse väljalülituse ja lapselukuga

Kohene kasutusvalmidus

Kohene kasutusvalmidus

Lihtsalt ühenda induktsioonpliit vooluvõrku ja oled valmis toiduvalmistamiseks!

Täpne kontroll 8 kuumutustasemega

Täpne kontroll 8 kuumutustasemega

Kohanda oma igapäevast toiduvalmistamist vastavalt oma vajadustele tänu 8 reguleeritavale võimsus- ja temperatuuritasemele. Aeglasest hautamisest kiire keetmiseni – naudi täpset kontrolli maitsvate ja toitvate roogade valmistamiseks.

4 intuitiivset toiduvalmistamisprogrammi Sinu igapäevasteks söögikordadeks

4 intuitiivset toiduvalmistamisprogrammi Sinu igapäevasteks söögikordadeks

Alusta kiiresti ja valmista toitu oma soovi järgi 4 eelseadistatud toiduvalmistamisprogrammi abil: keetmine, wokkimine, supp ja madal kuumus.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.