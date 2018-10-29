Kiirelt frittiv, kergelt puhastatav

Philipsi 2000 W võimsusega sügav fritter võimaldab saada kiiresti häid tulemusi. Tänu käepärasele sisemise nõu kuumas vees leotamise PreClean'i funktsioonile on see kiiresti puhastatav. Fritteril on küljes tila puhta õli väljavalamiseks.