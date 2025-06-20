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  • Võrratult maitsvateks grillroogadeks
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  • Võrratult maitsvateks grillroogadeks
  • Võrratult maitsvateks grillroogadeks
  • Võrratult maitsvateks grillroogadeks
  • Võrratult maitsvateks grillroogadeks
  • Võrratult maitsvateks grillroogadeks
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Võrratult maitsvateks grillroogadeks
  • Võrratult maitsvateks grillroogadeks
  • Võrratult maitsvateks grillroogadeks
  • Võrratult maitsvateks grillroogadeks

Lauagrill

HD6212/90

2.4
| (7) Auhinnad
Võrratult maitsvateks grillroogadeks
Maitsvaimad kodused grillroad valmivad Philipsi lauagrillil. Suitsused aroomid, õrnemad steigid – klaaskaas ei luba lahtuda hõrkude grillroogade maitsel.
Kuva kõik eelised

Suitsuti ja aroomisõel ülima maitseelamuse heaks

Võrratult maitsvateks grillroogadeks

  • Suitsuti

  • Aroomisõel

  • Reguleeritav temperatuur

  • 2400 W

  • Suur grillimispind: 1250 cm²

Nautige suitsust BBQ-maitset

Nautige suitsust BBQ-maitset

Lisage puidulaaste ja sulgege kaas, et liha ja kala imbuksid läbi suitsuse BBQ-maitsega.

Aroomisõel maitsetaimede, veini ja muu jaoks

Aroomisõel maitsetaimede, veini ja muu jaoks

Aroomisõel rikastab toidu maitset maitsetaimede või veini loomulike lõhnadega

Reguleeritav temperatuur täiuslike tulemuste jaoks

Reguleeritav temperatuur täiuslike tulemuste jaoks

Viis temperatuuritaset kõigi toiduainete ideaalseks grillimiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.4

5-st

7

Auhinnad

3
2

20/06/2025

Magyarország

Magyarország

Csodálatos készülék!

A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .

See arvustus tehti tootele Philips asztali grillsütő

See arvustus tehti tootele Philips asztali grillsütő

27/09/2025

Magyarország

Magyarország

Kinnitatud ostja

Szépen teszi a dolgát

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips asztali grillsütő

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips asztali grillsütő

31/07/2025

Magyarország

Magyarország

Lassan süss, tovább érsz

Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!

See arvustus tehti tootele Philips asztali grillsütő

See arvustus tehti tootele Philips asztali grillsütő

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes Philipsi mudeliga HD6212, millel puudub rasvaavade disain, kasutades veisehakklihaburgerit.