30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
HD6212/90
Suitsuti
Aroomisõel
Reguleeritav temperatuur
2400 W
Suur grillimispind: 1250 cm²
Lisage puidulaaste ja sulgege kaas, et liha ja kala imbuksid läbi suitsuse BBQ-maitsega.
Aroomisõel rikastab toidu maitset maitsetaimede või veini loomulike lõhnadega
Viis temperatuuritaset kõigi toiduainete ideaalseks grillimiseks.
2.4
5-st
7
Auhinnad
Mama8
20/06/2025
Magyarország
Csodálatos készülék!
A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .
See arvustus tehti tootele Philips asztali grillsütő
See arvustus tehti tootele Philips asztali grillsütő
ZoliBp
27/09/2025
Magyarország
Kinnitatud ostja
Szépen teszi a dolgát
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips asztali grillsütő
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips asztali grillsütő
Zhavasi
31/07/2025
Magyarország
Lassan süss, tovább érsz
Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!
See arvustus tehti tootele Philips asztali grillsütő
See arvustus tehti tootele Philips asztali grillsütő
Võrreldes Philipsi mudeliga HD6212, millel puudub rasvaavade disain, kasutades veisehakklihaburgerit.