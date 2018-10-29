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  • Maitsvad grillroad hommikusöögist õhtusöögini
  • Maitsvad grillroad hommikusöögist õhtusöögini
  • Maitsvad grillroad hommikusöögist õhtusöögini
  • Maitsvad grillroad hommikusöögist õhtusöögini
  • Maitsvad grillroad hommikusöögist õhtusöögini
  • Maitsvad grillroad hommikusöögist õhtusöögini
  • Maitsvad grillroad hommikusöögist õhtusöögini
  • Maitsvad grillroad hommikusöögist õhtusöögini
  • Maitsvad grillroad hommikusöögist õhtusöögini
  • Maitsvad grillroad hommikusöögist õhtusöögini

Lauagrill

HD6222/90

Maitsvad grillroad hommikusöögist õhtusöögini
Nautige koduste grillroogade maitseid Philipsi lauagrilliga. Kaks kuumutusala ja ümberpööratavad plaadid mitmekülgseks toiduvalmistamiseks ning täiuslike tulemuste saavutamiseks.
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Võrratu grillimiskogemus ümberpööratavate plaatidega

Maitsvad grillroad hommikusöögist õhtusöögini

  • 2 kuumutusala

  • Ümberpööratavad plaadid

  • Reguleeritav temperatuur

  • Suur grillimispind: 1400 cm²

  • 2400 W

2 sõltumatut küpsetusala, täiuslikud tulemused kõigi toitude korral

2 sõltumatut küpsetusala, täiuslikud tulemused kõigi toitude korral

Kahe grillimisala temperatuure saab eraldi seadistada, et samal ajal erinevaid toite küpsetada.

Reguleeritav temperatuur täiuslike tulemuste jaoks

Reguleeritav temperatuur täiuslike tulemuste jaoks

Viis temperatuuritaset kõigi toiduainete ideaalseks grillimiseks.

Ümberpööratavad plaadid mitmekülgseks toiduvalmistamiseks

Ümberpööratavad plaadid mitmekülgseks toiduvalmistamiseks

Pöörake plaadid ümber küpsetamiseks või grillimiseks. Kokata saab kõike, lihast köögiviljade, munade ja pannkookideni.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Eemaldage grillplaadid nende lihtsaks pesemiseks nõudepesumasinas või kraani all.

  2. Võrreldes Philipsi mudeliga HD6212, millel puudub tilgaava disain, kasutades veiseburgeri