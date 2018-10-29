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HD6222/90
2 kuumutusala
Ümberpööratavad plaadid
Reguleeritav temperatuur
Suur grillimispind: 1400 cm²
2400 W
Kahe grillimisala temperatuure saab eraldi seadistada, et samal ajal erinevaid toite küpsetada.
Viis temperatuuritaset kõigi toiduainete ideaalseks grillimiseks.
Pöörake plaadid ümber küpsetamiseks või grillimiseks. Kokata saab kõike, lihast köögiviljade, munade ja pannkookideni.
Arvustused
Eemaldage grillplaadid nende lihtsaks pesemiseks nõudepesumasinas või kraani all.
Võrreldes Philipsi mudeliga HD6212, millel puudub tilgaava disain, kasutades veiseburgeri