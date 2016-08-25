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Tootmine lõpetatud
2000 W
Ribiline plaat
2 grilli asendit, kõrge temp.
Kõrgtemperatuurilised grillimisplaadid säilitavad toidu kõik mahlad ja maitse. See toimub sellepärast, et kui toit puutub vastu grillpindasid, hakkab ta särisema ja pruunistub, moodustades maitsva kooriku, mis hoiab kogu headuse ja maitse ühes tervikus, nagu see ka olema peab.
Suur temperatuurivahemik (70–230°C) võimaldab valida igale koostisosale ideaalse temperatuuri ja kindlustada perfektne tulemus kõigi toitude puhul.
Suur võimsus kiireks toidusoojendamiseks ja püsiva kuumuse hoidmiseks
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
MilenaB
25/08/2016
Polska
Przydatny w kuchni :)
Doskonale sprawdza się przy wielu daniach. Bardzo duzym plusem jest możliwość mycia w zmywarce oraz przechowywania w pionie - bardzo ułatwia to codzienność :). Możliwość grillowania zarówno na grillu otwartym jak i zamkniętym pozwala przygotować wiele różnorodnych potraw.
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy
KarRas7
17/03/2016
Polska
Świetny produkt.
Jestem mięsożercą i lubię to. Grill elektryczny jest łatwy w obsłudze i przyrządza tak jak lubię. Nic skomplikowanego. Wszelkiego rodzaju mięsa. A żona sobie griluje warzywka. Na przykład bakłażana. Jest przydatnym urządzeniem w naszej kuchni.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy