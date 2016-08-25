Kõrgtemperatuurilised grillimisplaadid säilitavad kogu maitse

Kõrgtemperatuurilised grillimisplaadid säilitavad toidu kõik mahlad ja maitse. See toimub sellepärast, et kui toit puutub vastu grillpindasid, hakkab ta särisema ja pruunistub, moodustades maitsva kooriku, mis hoiab kogu headuse ja maitse ühes tervikus, nagu see ka olema peab.