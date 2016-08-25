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  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
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  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionKontaktgrill

HD6305/20

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
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See kõrgtemperatuuriliste grillplaatidega tervislik grill säilitab kõik mahlased maitsed. Plaadid kuumenevad kiiresti ja hoiavad kuumuse püsivana. Selle tulemusi võite usaldada. Võite seadet kasutada erinevate toiduvalmistamisstiilide jaoks nii kallutatud kui ka horisontaalasendis.
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Kaks asendit ja grillimisstiili kompaktses korpuses

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  • 2000 W

  • Ribiline plaat

  • 2 grilli asendit, kõrge temp.

Kõrgtemperatuurilised grillimisplaadid säilitavad kogu maitse

Kõrgtemperatuurilised grillimisplaadid säilitavad kogu maitse

Kõrgtemperatuurilised grillimisplaadid säilitavad toidu kõik mahlad ja maitse. See toimub sellepärast, et kui toit puutub vastu grillpindasid, hakkab ta särisema ja pruunistub, moodustades maitsva kooriku, mis hoiab kogu headuse ja maitse ühes tervikus, nagu see ka olema peab.

Reguleeritav termostaat tagab täiuslikud tulemused iga toidu korral.

Reguleeritav termostaat tagab täiuslikud tulemused iga toidu korral.

Suur temperatuurivahemik (70–230°C) võimaldab valida igale koostisosale ideaalse temperatuuri ja kindlustada perfektne tulemus kõigi toitude puhul.

Suur võimsus kiireks toidusoojendamiseks ja püsiva kuumuse hoidmiseks

Suur võimsus kiireks toidusoojendamiseks ja püsiva kuumuse hoidmiseks

Suur võimsus kiireks toidusoojendamiseks ja püsiva kuumuse hoidmiseks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

25/08/2016

Polska

Polska

Przydatny w kuchni :)

Doskonale sprawdza się przy wielu daniach. Bardzo duzym plusem jest możliwość mycia w zmywarce oraz przechowywania w pionie - bardzo ułatwia to codzienność :). Możliwość grillowania zarówno na grillu otwartym jak i zamkniętym pozwala przygotować wiele różnorodnych potraw.

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy

17/03/2016

Polska

Polska

Świetny produkt.

Jestem mięsożercą i lubię to. Grill elektryczny jest łatwy w obsłudze i przyrządza tak jak lubię. Nic skomplikowanego. Wszelkiego rodzaju mięsa. A żona sobie griluje warzywka. Na przykład bakłażana. Jest przydatnym urządzeniem w naszej kuchni.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy

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