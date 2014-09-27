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  • Pöörake plaati, et grillida just nii, nagu soovite
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  • Pöörake plaati, et grillida just nii, nagu soovite
  • Pöörake plaati, et grillida just nii, nagu soovite
  • Pöörake plaati, et grillida just nii, nagu soovite
  • Pöörake plaati, et grillida just nii, nagu soovite
  • Pöörake plaati, et grillida just nii, nagu soovite
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  • Pöörake plaati, et grillida just nii, nagu soovite
  • Pöörake plaati, et grillida just nii, nagu soovite
  • Pöörake plaati, et grillida just nii, nagu soovite
  • Pöörake plaati, et grillida just nii, nagu soovite

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionLauagrill

HD6321/20

2.5
| (15) Auhinnad
Pöörake plaati, et grillida just nii, nagu soovite
Topeltplaat vaheldusrikkaks grillimiseks. Sile pind on täiuslik õrnade toiduainete, näiteks köögiviljade, kala või krevettide küpsetamiseks, ribiline pind sobib liha, näiteks praelõikude, kotlettide või vorstide küpsetamiseks, jättes neile vastupandamatud grillimistriibud.
Kuva kõik eelised

Topeltplaat: sile ja ribiline pind

Pöörake plaati, et grillida just nii, nagu soovite

  • 2000 W

  • Topeltplaat: ribiline/sile

Topeltplaat võimaldab valida sileda või ribilise grillpinna vahel

Topeltplaat võimaldab valida sileda või ribilise grillpinna vahel

Topeltplaat on ümberpööratav ja võimaldab seega küpsetada kas ribilisel või siledal grillimispinnal, et saaksite toitu valmistada nii, nagu teile meeldib. Sile plaat sobib väikeste toidupalade küpsetamiseks. Ribidega pind loob teie lihatükkidele vastupandamatud lahtise tule kohal grillimise triibud.

Külgevõtmatu grillplaat võimaldab grillida õli lisamata.

Külgevõtmatu grillplaat võimaldab grillida õli lisamata.

Külgevõtmatud pinnad võimaldavad küpsetada õli lisamata, nii et tunnete vaid toidu maitset.

Sisseehitatud rasvakogumisnõu liigse rasva kogumiseks

Sisseehitatud rasvakogumisnõu liigse rasva kogumiseks

Liigne rasv koguneb nõudepesumasinas pestavasse rasvakogumisnõusse

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.5

5-st

15

Auhinnad

3

27/09/2014

Polska

Polska

Świetny Grill

bardzo dobry grill, bardzo duży ruszt i płyta, bardzo szybko się nagrzewa, potrawy nie przywierają do powierzchni, bardzo łatwy w czyszczeniu, a mięsko smakuje bardzo dobrze.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy

23/10/2019

България

България

Kinnitatud ostja

Чудесен продукт

След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам

Positiivsed omadused

работи с на батерия и с кабел

Negatiivsed omadused

засега няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD6321/20 Table grill

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD6321/20 Table grill

22/01/2017

България

България

отлично

лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD6323/20 Table grill

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD6323/20 Table grill

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.