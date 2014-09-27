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Tootmine lõpetatud
HD6321/20
2000 W
Topeltplaat: ribiline/sile
Topeltplaat on ümberpööratav ja võimaldab seega küpsetada kas ribilisel või siledal grillimispinnal, et saaksite toitu valmistada nii, nagu teile meeldib. Sile plaat sobib väikeste toidupalade küpsetamiseks. Ribidega pind loob teie lihatükkidele vastupandamatud lahtise tule kohal grillimise triibud.
Külgevõtmatud pinnad võimaldavad küpsetada õli lisamata, nii et tunnete vaid toidu maitset.
Liigne rasv koguneb nõudepesumasinas pestavasse rasvakogumisnõusse
2.5
5-st
15
Auhinnad
taliah
27/09/2014
Polska
Świetny Grill
bardzo dobry grill, bardzo duży ruszt i płyta, bardzo szybko się nagrzewa, potrawy nie przywierają do powierzchni, bardzo łatwy w czyszczeniu, a mięsko smakuje bardzo dobrze.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy
ANNIKON
23/10/2019
България
Kinnitatud ostja
Чудесен продукт
След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам
Positiivsed omadused
работи с на батерия и с кабел
Negatiivsed omadused
засега няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD6321/20 Table grill
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD6321/20 Table grill
Andro
22/01/2017
България
отлично
лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD6323/20 Table grill
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD6323/20 Table grill