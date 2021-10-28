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  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill
  • Maitset täiustav grill

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionLauagrill

HD6360/20

2.5
| (11) Auhinnad
Maitset täiustav grill
Maitset täiustava grillimisega Philipsi grill, mille eesmärk on rikastada grillitud toidu maitset puidu põlemise, vürtside, maitserohelise või veini aroomidega. Klaaskaane ja veega täidetud aroomisõelaga grillis tekib aur, et liha oleks veelgi õrnem.
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Suitsutatud, maitsetaimede ja -ainete või veinimaitse

Maitset täiustav grill

  • 2000 W

  • Topeltplaat: ribiline/sile

  • Maitsesõel, retsept

Külgevõtmatu grillplaat võimaldab grillida õli lisamata.

Külgevõtmatu grillplaat võimaldab grillida õli lisamata.

Külgevõtmatud pinnad võimaldavad küpsetada õli lisamata, nii et tunnete vaid toidu maitset.

Kallutatud grillipind eemaldab liigse rasva

Kallutatud grillipind eemaldab liigse rasva

Kallutatud grillipind laseb liigsel rasval rasvakogumisnõusse voolata ja vähendab sellega lõhna ja suitsu

Eemaldatavat grillimisplaati saab pesta nõudepesumasinas.

Eemaldatavat grillimisplaati saab pesta nõudepesumasinas.

Eemaldatav nõudepesumasinas pestav plaat on lihtsalt puhastatav

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.5

5-st

11

Auhinnad

3

28/10/2021

Україна

Україна

Корисна річ на кухні, надійний помічник,гарна якіс

Гриль зручно використовувати на кухні,давно мріяли про таку річ, рекомендую всім!!!

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See arvustus tehti tootele Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

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See arvustus tehti tootele Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

21/06/2019

Україна

Україна

Рада що купила його

Мені дуже подобається він у використанні, швидко та якісно

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

01/07/2014

Česká republika

Česká republika

Vynikající gril s neobvyklými, ale o to zajímavějšími funkcemi.

Pro člověka, který nemá zahradu ani jiný prostor ke grilování, bydlí v paneláku a rád při vaření experimentuje, je tento gril ideální volbou. Grilování jako takové lze v kuchyni úspěšně provozovat s pánví na sporáku, ale možnost grilování s kouřem a/nebo párou třeba z vína s bylinkami dává této činnosti nový rozměr. Navíc povrch grilu se výborně myje, nepotřebuje ani myčku, stačí houbička s trochou saponátu. Jediné, co postrádám, je zmínka v návodu či receptech (z nichž některé jsou vskutku objevné) o využití nádobky na odcházející tuk - u některých druhů masa (vepřová panenka) je tento "odpad" škoda vylévat a lze s ním dále pracovat např. při přípravě omáčky.

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See arvustus tehti tootele Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril

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See arvustus tehti tootele Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.