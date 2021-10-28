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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
HD6360/20
2000 W
Topeltplaat: ribiline/sile
Maitsesõel, retsept
Külgevõtmatud pinnad võimaldavad küpsetada õli lisamata, nii et tunnete vaid toidu maitset.
Kallutatud grillipind laseb liigsel rasval rasvakogumisnõusse voolata ja vähendab sellega lõhna ja suitsu
Eemaldatav nõudepesumasinas pestav plaat on lihtsalt puhastatav
2.5
5-st
11
Auhinnad
shpn1972
28/10/2021
Україна
Корисна річ на кухні, надійний помічник,гарна якіс
Гриль зручно використовувати на кухні,давно мріяли про таку річ, рекомендую всім!!!
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Vikuhaa
21/06/2019
Україна
Рада що купила його
Мені дуже подобається він у використанні, швидко та якісно
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See arvustus tehti tootele Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
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See arvustus tehti tootele Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
MV57
01/07/2014
Česká republika
Vynikající gril s neobvyklými, ale o to zajímavějšími funkcemi.
Pro člověka, který nemá zahradu ani jiný prostor ke grilování, bydlí v paneláku a rád při vaření experimentuje, je tento gril ideální volbou. Grilování jako takové lze v kuchyni úspěšně provozovat s pánví na sporáku, ale možnost grilování s kouřem a/nebo párou třeba z vína s bylinkami dává této činnosti nový rozměr. Navíc povrch grilu se výborně myje, nepotřebuje ani myčku, stačí houbička s trochou saponátu. Jediné, co postrádám, je zmínka v návodu či receptech (z nichž některé jsou vskutku objevné) o využití nádobky na odcházející tuk - u některých druhů masa (vepřová panenka) je tento "odpad" škoda vylévat a lze s ním dále pracovat např. při přípravě omáčky.
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See arvustus tehti tootele Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril
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See arvustus tehti tootele Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril