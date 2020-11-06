30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Termoskannuga
hõbemust
1,2-liitrine maht
2–15 tassi
Automaatne väljalülitamine
See kvaliteetne purunematu roostevabast terasest termokann säilitab täieliku aroomi ja temperatuuri rohkem kui kahe tunni vältel. Tänu topeltseinale püsib kohv vähemalt 65°C juures kahe tunni vältel.
Termoskannul on nutikas ja hõlpsasti kasutatav lukk, mis tagab, et kannu kohvimasinast väljavõtmisel säilitatakse kogu aromaatsus ja temperatuur.
Tänu kohvile suunatud kontsentreeritud veevoole saadakse kohvipurust kätte parim võimalik maitse.
4.7
5-st
10
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Skorrou
06/11/2020
Україна
Співвідношення ціна-якість на вищому рівні!!!
Даною кавомашиною користуюся давно. Приготовлена кава класна, готується не дуже довго, якість матеріалів на високому рівні, легке обслуговування та ще є багато інших плюсів про які зі мною погодяться люди, що користувалися такою кавоваркою. Більше того, троє моїх друзів спробувавши проготовлену мною каву в цьому апараті, також придбали собі такий девайс)
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See arvustus tehti tootele Кава Gaia HD7546/20 Кавоварка з крапельним фільтром, глек-термос
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See arvustus tehti tootele Кава Gaia HD7546/20 Кавоварка з крапельним фільтром, глек-термос
Josefina4928
04/05/2021
Česká republika
Výrobek je perfektni, popis pravdivý
Tento výrobek bych doporučila všem!!! Splnil všechny mé požadavky. V termokonvičce opravdu káva vydrží dlouho v příjemné teplotě. Děkuji
Positiivsed omadused
Ráno připravíme v kávovaru kávu a do večera teplou popíjíme. Skvělé, děkujeme.
Negatiivsed omadused
Nenalezeny
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See arvustus tehti tootele Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
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See arvustus tehti tootele Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Kativas
19/05/2020
Česká republika
kávovar
Tento překapávač jsme si pořídili na chatu. Umeleme kávu a necháme překapat. Díky termosce vydrží káva dlouho teplá a každý si může během dne kdykoliv nalít. Čištění je velmi snadné. Doporučuji
Positiivsed omadused
káva vydrží dlouho teplá a voňavá
Negatiivsed omadused
-
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See arvustus tehti tootele Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
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See arvustus tehti tootele Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Kohv püsib vähemalt 65°C juures kahe tunni vältel.