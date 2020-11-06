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  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
  • Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga

Café GaiaFilterkohvimasin, termoskann

HD7546/20

4.7
| (10) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga
Kuulsa disainiga Café Gaia kohvimasin pakub suurepärast kohvi. Termoskann säilitab täielikku aroomi ja temperatuuri rohkem kui kahe tunni vältel*.
Kuva kõik eelised

Termoskann tagab kuuma kohvi rohkem kui 2 tunniks*

Maitsev kuum kohv koos kuulsa disainiga

  • Termoskannuga

  • hõbemust

  • 1,2-liitrine maht

  • 2–15 tassi

  • Automaatne väljalülitamine

Topeltseinaga roostevabast terasest termoskann temperatuuri säilitamiseks

Topeltseinaga roostevabast terasest termoskann temperatuuri säilitamiseks

See kvaliteetne purunematu roostevabast terasest termokann säilitab täieliku aroomi ja temperatuuri rohkem kui kahe tunni vältel. Tänu topeltseinale püsib kohv vähemalt 65°C juures kahe tunni vältel.

Nutika lukuga termoskann säilitab aroome.

Nutika lukuga termoskann säilitab aroome.

Termoskannul on nutikas ja hõlpsasti kasutatav lukk, mis tagab, et kannu kohvimasinast väljavõtmisel säilitatakse kogu aromaatsus ja temperatuur.

Kontsentreeritud veevool tagab kohvile rikkaliku maitse

Kontsentreeritud veevool tagab kohvile rikkaliku maitse

Tänu kohvile suunatud kontsentreeritud veevoole saadakse kohvipurust kätte parim võimalik maitse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

10

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

3
2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Співвідношення ціна-якість на вищому рівні!!!

Даною кавомашиною користуюся давно. Приготовлена кава класна, готується не дуже довго, якість матеріалів на високому рівні, легке обслуговування та ще є багато інших плюсів про які зі мною погодяться люди, що користувалися такою кавоваркою. Більше того, троє моїх друзів спробувавши проготовлену мною каву в цьому апараті, також придбали собі такий девайс)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Кава Gaia HD7546/20 Кавоварка з крапельним фільтром, глек-термос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Кава Gaia HD7546/20 Кавоварка з крапельним фільтром, глек-термос

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výrobek je perfektni, popis pravdivý

Tento výrobek bych doporučila všem!!! Splnil všechny mé požadavky. V termokonvičce opravdu káva vydrží dlouho v příjemné teplotě. Děkuji

Positiivsed omadused

Ráno připravíme v kávovaru kávu a do večera teplou popíjíme. Skvělé, děkujeme.

Negatiivsed omadused

Nenalezeny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

kávovar

Tento překapávač jsme si pořídili na chatu. Umeleme kávu a necháme překapat. Díky termosce vydrží káva dlouho teplá a každý si může během dne kdykoliv nalít. Čištění je velmi snadné. Doporučuji

Positiivsed omadused

káva vydrží dlouho teplá a voňavá

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kohv püsib vähemalt 65°C juures kahe tunni vältel.