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Tootmine lõpetatud
Klassikaline piimavahustaja
Must
Mugavuse huvides saate valida jahvatatud kohvi ja padjakeste vahel
Käsitsi juhitav espressomasin Saeco on valmistatud kvaliteetsest ja vastupidavast materjalist
Nii kohvipulbri või vee lisamisel kui ka filtri või tilgaaluse tühjendamisel on kõik detailid otse ja mugavalt juurdepääsetavad.
4.5
5-st
12
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Mira21
21/08/2020
Україна
Чудовий апарат
Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн
Positiivsed omadused
Все сподобалося
Negatiivsed omadused
Не має
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Eleseya
20/08/2020
Україна
Чудова кавоварка для домашнього використання
У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.
Positiivsed omadused
Довговічна та надійна
Negatiivsed omadused
Не виявлено
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
stepanko98
10/04/2019
Україна
Це дуже хороший апарат.
Апарат повністю відповідає зазначеним характеристикам, смачна кава, хороша піна.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка