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  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev

Tootmine lõpetatud

Saeco PoemiaKäsitsi juhitav espressomasin

HD8323/69

4.5
| (12) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet
Ehtne itaalia espresso iga päev
Käsitsi juhitav espressomasin Saeco annab kohviasjatundjatele kõik, mida on vaja igapäevase espresso traditsiooniliseks valmistamiseks. Patenditud survefilter Crema tagab igal kasutuskorral püsiva ja maitsva kohvivahu.
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Survefiltriga Crema

Ehtne itaalia espresso iga päev

  • Ehe

  • Must

Survestatud Crema filtri hoidik

Survestatud Crema filtri hoidik

See spetsiaalne Crema filter tagab kauakestva ja hõrgu <I>crema </I>iga kohviseguga, mille valite.

15-baarine pump

15-baarine pump

Suur rõhk tagab, et jahvatatud kohviubadest eraldub alati kogu aroom

Tassihoidik

Tassihoidik

Selle praktilise lahendusega saate hoida kohvitasse ja -klaase otse masinas, et need oleksid alati käepärast ja mugavalt hoitud, ilma et nad ruumi raiskaksid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

12

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

2
1

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий апарат

Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн

Positiivsed omadused

Все сподобалося

Negatiivsed omadused

Не має

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

20/08/2020

Україна

Україна

Чудова кавоварка для домашнього використання

У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.

Positiivsed omadused

Довговічна та надійна

Negatiivsed omadused

Не виявлено

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

10/04/2019

Україна

Україна

Це дуже хороший апарат.

Апарат повністю відповідає зазначеним характеристикам, смачна кава, хороша піна.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

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