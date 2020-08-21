30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Ehe
Must
See spetsiaalne Crema filter tagab kauakestva ja hõrgu <I>crema </I>iga kohviseguga, mille valite.
Suur rõhk tagab, et jahvatatud kohviubadest eraldub alati kogu aroom
Selle praktilise lahendusega saate hoida kohvitasse ja -klaase otse masinas, et need oleksid alati käepärast ja mugavalt hoitud, ilma et nad ruumi raiskaksid.
4.5
5-st
12
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Mira21
21/08/2020
Україна
Чудовий апарат
Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн
Positiivsed omadused
Все сподобалося
Negatiivsed omadused
Не має
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Eleseya
20/08/2020
Україна
Чудова кавоварка для домашнього використання
У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.
Positiivsed omadused
Довговічна та надійна
Negatiivsed omadused
Не виявлено
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
stepanko98
10/04/2019
Україна
Це дуже хороший апарат.
Апарат повністю відповідає зазначеним характеристикам, смачна кава, хороша піна.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка