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  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev

Tootmine lõpetatud

Saeco PoemiaKäsitsi juhitav espressomasin

HD8325/79

5
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Ehtne itaalia espresso iga päev
Käsitsi juhitav espressomasin Saeco annab kohviasjatundjatele kõik, mida on vaja igapäevase espresso traditsiooniliseks valmistamiseks. Patenditud survefilter Crema tagab igal kasutuskorral püsiva ja maitsva kohvivahu.
Kuva kõik eelised

Survefiltriga Crema

Ehtne itaalia espresso iga päev

  • Class

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Roostevaba teras / must

Sobib jahvatatud kohvi ja padjakestega

Sobib jahvatatud kohvi ja padjakestega

Mugavuse huvides saate valida jahvatatud kohvi ja padjakeste vahel

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Sellel Saeco espressomasinal on klassikaline piimavahustaja, mida baristad kutsuvad pannarello'ks. Imelise piimavahu valmistamiseks väljastab see auru ja tuleb kasta piima sisse. Vabastage oma sisemine barista ja valmistage hõrke piimajooke traditsioonilisel viisil!

Kauakestvad kõrgkvaliteetsed materjalid

Kauakestvad kõrgkvaliteetsed materjalid

Käsitsi juhitav espressomasin Saeco on valmistatud kvaliteetsest ja vastupidavast materjalist

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекоменду

Готовит вкусный кофе, кофе с молоком отлично делает функция панарелло.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка

25/06/2020

България

България

Любимият уред у дома

Имам тази кафемашина от 9 години и все още ни прави супер кафе с каймак, а с приставката за разпенвате си правим и страхотно капучино! Определено препоръчвам кафе машината, незаменима дори след толкова години! ♥️

Positiivsed omadused

Страхотно кафе с каймак

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

15/01/2017

България

България

Отлични характеристики

Тази кафе машина е с отлични характеристики. Ползваме я с голямо удоволствие.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.