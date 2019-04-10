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Tootmine lõpetatud
Class
Klassikaline piimavahustaja
Roostevaba teras / must
Mugavuse huvides saate valida jahvatatud kohvi ja padjakeste vahel
Sellel Saeco espressomasinal on klassikaline piimavahustaja, mida baristad kutsuvad pannarello'ks. Imelise piimavahu valmistamiseks väljastab see auru ja tuleb kasta piima sisse. Vabastage oma sisemine barista ja valmistage hõrke piimajooke traditsioonilisel viisil!
Käsitsi juhitav espressomasin Saeco on valmistatud kvaliteetsest ja vastupidavast materjalist
5.0
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Natatenia1980
10/04/2019
Україна
Рекоменду
Готовит вкусный кофе, кофе с молоком отлично делает функция панарелло.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка
Kremi83
25/06/2020
България
Любимият уред у дома
Имам тази кафемашина от 9 години и все още ни прави супер кафе с каймак, а с приставката за разпенвате си правим и страхотно капучино! Определено препоръчвам кафе машината, незаменима дори след толкова години! ♥️
Positiivsed omadused
Страхотно кафе с каймак
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
K0505
15/01/2017
България
Отлични характеристики
Тази кафе машина е с отлични характеристики. Ползваме я с голямо удоволствие.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина