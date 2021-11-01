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  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev

Tootmine lõpetatud

Philips Saeco PoemiaKäsitsi juhitav espressomasin

HD8423/19

4.5
| (31) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet
Ehtne itaalia espresso iga päev
Käsitsi juhitav espressomasin Saeco annab kohviasjatundjatele kõik, mida on vaja igapäevase espresso traditsiooniliseks valmistamiseks. Patendeeritud survefilter Crema annab igal kasutuskorral püsiva ja maitsva kohvivahu.
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Survefiltriga Crema

Ehtne itaalia espresso iga päev

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Must

Sobib jahvatatud kohvi ja padjakestega

Sobib jahvatatud kohvi ja padjakestega

Mugavuse huvides saate valida jahvatatud kohvi ja padjakeste vahel

Ergonoomiline igapäevastes toimingutes

Ergonoomiline igapäevastes toimingutes

Nii kohvipulbri või vee lisamisel kui ka filtri või tilgaaluse tühjendamisel on kõik detailid otse ja mugavalt juurdepääsetavad.

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Sellel Saeco espressomasinal on klassikaline piimavahustaja, mida baristad kutsuvad pannarello'ks. Imelise piimavahu valmistamiseks väljastab see auru ja tuleb kasta piima sisse. Vabastage oma sisemine barista ja valmistage hõrke piimajooke traditsioonilisel viisil!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

31

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

01/11/2021

Україна

Україна

Качественная и простая кофеварка

Данную кофеварку я приобрела в 2013 году для домашнего использования. Обычно, это около 2 чашек кофе в день. Все это время кофеварка работает исправно, хоть она и небольшая, но кофе варит очень вкусный! С помощью капучинатора получается шикарная пенка, не хуже чем, в именитых кофейнях.

Positiivsed omadused

Компактная качественная кофемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8423/09 Ручна еспресо кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8423/09 Ручна еспресо кавомашина

13/11/2025

България

България

Машината е уникална!!!

Уникална и вълшебна е Кафе машината. Имам я от 12 години, ползвана е всеки ден. По вкусно кафе с каймак не съм пила. Препоръчвам я на всички които харесват качествено приготвено кафе.

Positiivsed omadused

няма недостатъци

Negatiivsed omadused

няма такива

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

20/02/2025

България

България

Супер е

Невероятна машина. Използвам я повече от 10 години. Не съм пил по хубаво кафе с такъв каймак!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.