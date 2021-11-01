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Tootmine lõpetatud
Klassikaline piimavahustaja
Valge
Mugavuse huvides saate valida jahvatatud kohvi ja padjakeste vahel
Käsitsi juhitav espressomasin Saeco on valmistatud kvaliteetsest ja vastupidavast materjalist
Nii kohvipulbri või vee lisamisel kui ka filtri või tilgaaluse tühjendamisel on kõik detailid otse ja mugavalt juurdepääsetavad.
4.5
5-st
31
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Irusya
01/11/2021
Україна
Качественная и простая кофеварка
Данную кофеварку я приобрела в 2013 году для домашнего использования. Обычно, это около 2 чашек кофе в день. Все это время кофеварка работает исправно, хоть она и небольшая, но кофе варит очень вкусный! С помощью капучинатора получается шикарная пенка, не хуже чем, в именитых кофейнях.
Positiivsed omadused
Компактная качественная кофемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8423/09 Ручна еспресо кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8423/09 Ручна еспресо кавомашина
Сюто
13/11/2025
България
Машината е уникална!!!
Уникална и вълшебна е Кафе машината. Имам я от 12 години, ползвана е всеки ден. По вкусно кафе с каймак не съм пила. Препоръчвам я на всички които харесват качествено приготвено кафе.
Positiivsed omadused
няма недостатъци
Negatiivsed omadused
няма такива
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
Mikagd
20/02/2025
България
Супер е
Невероятна машина. Използвам я повече от 10 години. Не съм пил по хубаво кафе с такъв каймак!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина