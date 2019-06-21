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  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev

Tootmine lõpetatud

Saeco PoemiaKäsitsi juhitav espressomasin

HD8425/19

4.7
| (24) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Ehtne itaalia espresso iga päev
Käsitsi juhitav espressomasin Saeco annab kohviasjatundjatele kõik, mida on vaja igapäevase espresso traditsiooniliseks valmistamiseks. Patenditud survefilter Crema annab igal kasutuskorral püsiva ja maitsva kohvivahu.
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Survefiltriga Crema

Ehtne itaalia espresso iga päev

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Roostevaba teras / must

Sobib jahvatatud kohvi ja padjakestega

Sobib jahvatatud kohvi ja padjakestega

Mugavuse huvides saate valida jahvatatud kohvi ja padjakeste vahel

Kauakestvad kõrgkvaliteetsed materjalid

Kauakestvad kõrgkvaliteetsed materjalid

Käsitsi juhitav espressomasin Saeco on valmistatud kvaliteetsest ja vastupidavast materjalist

Ergonoomiline igapäevastes toimingutes

Ergonoomiline igapäevastes toimingutes

Nii kohvipulbri või vee lisamisel kui ka filtri või tilgaaluse tühjendamisel on kõik detailid otse ja mugavalt juurdepääsetavad.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

24

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

3
2

21/06/2019

Україна

Україна

Відмінно

Люблю каву, а кавомашина мені допомогає. Вранці швидко можна приготувати. Легко миється.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8425/21 Ручна еспрессо-кавоварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8425/21 Ручна еспрессо-кавоварка

04/01/2021

България

България

Чудесна машина за ежедневна употреба

Ползвам машината по предназначение и не я почиствам маниакално. След 5 години употреба - все още работи без затруднения и нужда от поддръжка/сервиз

Positiivsed omadused

Здрава и качествена, прави хубаво кафе

Negatiivsed omadused

Не е автоматизирана по никакъв начин

See arvustus tehti tootele Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

See arvustus tehti tootele Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

19/06/2020

България

България

Продукта е прекрасен

Кафемашината е страхотна. Препоръчвам я за всеки дом!

Positiivsed omadused

Бързо загрява

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.