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Tootmine lõpetatud
Klassikaline piimavahustaja
Roostevaba teras / must
Mugavuse huvides saate valida jahvatatud kohvi ja padjakeste vahel
Käsitsi juhitav espressomasin Saeco on valmistatud kvaliteetsest ja vastupidavast materjalist
Nii kohvipulbri või vee lisamisel kui ka filtri või tilgaaluse tühjendamisel on kõik detailid otse ja mugavalt juurdepääsetavad.
4.7
5-st
24
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Lego
21/06/2019
Україна
Відмінно
Люблю каву, а кавомашина мені допомогає. Вранці швидко можна приготувати. Легко миється.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8425/21 Ручна еспрессо-кавоварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8425/21 Ручна еспрессо-кавоварка
Backo0oo
04/01/2021
България
Чудесна машина за ежедневна употреба
Ползвам машината по предназначение и не я почиствам маниакално. След 5 години употреба - все още работи без затруднения и нужда от поддръжка/сервиз
Positiivsed omadused
Здрава и качествена, прави хубаво кафе
Negatiivsed omadused
Не е автоматизирана по никакъв начин
See arvustus tehti tootele Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина
See arvustus tehti tootele Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина
Енито
19/06/2020
България
Продукта е прекрасен
Кафемашината е страхотна. Препоръчвам я за всеки дом!
Positiivsed omadused
Бързо загрява
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина