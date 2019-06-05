TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev
  • Ehtne itaalia espresso iga päev

Tootmine lõpetatud

Philips Saeco PoemiaKäsitsi juhitav espressomasin

HD8427/19

4.6
| (5) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet
Ehtne itaalia espresso iga päev
Philips Saeco Poemia annab kohviasjatundjatele kõik, mida on vaja igapäevase espresso traditsiooniliseks valmistamiseks. Patenditud survefilter Crema annab igal kasutuskorral püsiva ja maitsva kohvivahu.
Kuva kõik eelised

survefiltriga Crema

Ehtne itaalia espresso iga päev

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Roostevaba teras

Sobib jahvatatud kohvi ja padjakestega

Sobib jahvatatud kohvi ja padjakestega

Mugavuse huvides saate valida jahvatatud kohvi ja padjakeste vahel

Ergonoomiline igapäevastes toimingutes

Ergonoomiline igapäevastes toimingutes

Nii kohvipulbri või vee lisamisel kui ka filtri või tilgaaluse tühjendamisel on kõik detailid otse ja mugavalt juurdepääsetavad.

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Sellel Saeco espressomasinal on klassikaline piimavahustaja, mida baristad kutsuvad pannarello'ks. Imelise piimavahu valmistamiseks väljastab see auru ja tuleb kasta piima sisse. Vabastage oma sisemine barista ja valmistage hõrke piimajooke traditsioonilisel viisil!

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

5

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

4
2
1

05/06/2019

България

България

Перфектно кафемашина

Превъзходно кафе си приготвям доста години повече от 6.,7.!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

22/02/2018

България

България

за един добър ден

сутрините с тази кафе машина са страхотни, кафето е отлично и настроението за целия ден е положително

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

14/08/2017

Slovenija

Slovenija

Kuha odlično kavo

Aparat se zelo hitro segreje na delovno temperaturo, tako omogoča kuhanje več kav zaporedoma. naredi krasno peno. Edino kar me moti je malo oteženo čiščenje ročke, pri uporabi kave za dve skodelici, je precej stisnjena.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.