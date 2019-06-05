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Tootmine lõpetatud
Klassikaline piimavahustaja
Roostevaba teras
Mugavuse huvides saate valida jahvatatud kohvi ja padjakeste vahel
Nii kohvipulbri või vee lisamisel kui ka filtri või tilgaaluse tühjendamisel on kõik detailid otse ja mugavalt juurdepääsetavad.
Sellel Saeco espressomasinal on klassikaline piimavahustaja, mida baristad kutsuvad pannarello'ks. Imelise piimavahu valmistamiseks väljastab see auru ja tuleb kasta piima sisse. Vabastage oma sisemine barista ja valmistage hõrke piimajooke traditsioonilisel viisil!
4.6
5-st
5
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
Мимоза
05/06/2019
България
Перфектно кафемашина
Превъзходно кафе си приготвям доста години повече от 6.,7.!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
анелия
22/02/2018
България
за един добър ден
сутрините с тази кафе машина са страхотни, кафето е отлично и настроението за целия ден е положително
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
april10
14/08/2017
Slovenija
Kuha odlično kavo
Aparat se zelo hitro segreje na delovno temperaturo, tako omogoča kuhanje več kav zaporedoma. naredi krasno peno. Edino kar me moti je malo oteženo čiščenje ročke, pri uporabi kave za dve skodelici, je precej stisnjena.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat