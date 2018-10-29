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Tootmine lõpetatud
HD9100/50
Maitsev, tervislik, kompaktne ja kiire toiduvalmistamine
Värviline tootekujundus, mis pakub köögis inspiratsiooni. Tänu Rapid Airi tehnoloogiale saab tarbija alati nautida tervislikku toitu, mis on väljaspoolt krõbe ja seestpoolt mahlane.
Rapid Airi tehnoloogia
3,7 l
Roheline
Philipsi uuenduslik meritähekujuline põhi saavutab lühema küpsetusaja ja väikese rasvasisaldusega maitsvama toidu tänu 360-kraadisele õhupöörisele ja 4 korda kiiremale õhuringlusele.
Philips Essential Airfryer kasutab kuuma õhku, et muuta teie lemmiktoit täiuslikult krõbedaks kuni 90% vähema rasvaga*.
Tänu meritähekujulise põhja võimaldatavale kiirele ja ühtlaselt kuumale õhuvoole saab toidu nii väljast kui ka seest täiuslikult küpsetada. Kuna eelsoojendust pole tarvis, on küpsetusaeg lühem.
Arvustused
Võrreldes tavalise õlifritüüriga valmistatud koduste friikartulitega，FuMo rasvasisaldus võrreldes õlifritüüri rasvasisaldusega