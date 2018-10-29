Toit valmib kiirelt ilma eelsoojenduseta

Tänu meritähekujulise põhja võimaldatavale kiirele ja ühtlaselt kuumale õhuvoole saab toidu nii väljast kui ka seest täiuslikult küpsetada. Kuna eelsoojendust pole tarvis, on küpsetusaeg lühem.