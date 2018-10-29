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  • Maitsev, tervislik, kompaktne ja kiire toiduvalmistamine
  • Maitsev, tervislik, kompaktne ja kiire toiduvalmistamine

Tootmine lõpetatud

Essential Series3,7 l, ÜKS POTT, ROHELINE

HD9100/50

Maitsev, tervislik, kompaktne ja kiire toiduvalmistamine

Värviline tootekujundus, mis pakub köögis inspiratsiooni. Tänu Rapid Airi tehnoloogiale saab tarbija alati nautida tervislikku toitu, mis on väljaspoolt krõbe ja seestpoolt mahlane.

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Alati Rapid Airi tehnoloogiaga

Maitsev, tervislik, kompaktne ja kiire toiduvalmistamine

  • Rapid Airi tehnoloogia

  • 3,7 l

  • Roheline

Tervislik frittimine Rapid Airi tehnoloogiaga

Philipsi uuenduslik meritähekujuline põhi saavutab lühema küpsetusaja ja väikese rasvasisaldusega maitsvama toidu tänu 360-kraadisele õhupöörisele ja 4 korda kiiremale õhuringlusele.

Frittimine kuni 90% vähema rasvaga*

Philips Essential Airfryer kasutab kuuma õhku, et muuta teie lemmiktoit täiuslikult krõbedaks kuni 90% vähema rasvaga*.

Toit valmib kiirelt ilma eelsoojenduseta

Tänu meritähekujulise põhja võimaldatavale kiirele ja ühtlaselt kuumale õhuvoole saab toidu nii väljast kui ka seest täiuslikult küpsetada. Kuna eelsoojendust pole tarvis, on küpsetusaeg lühem.

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes tavalise õlifritüüriga valmistatud koduste friikartulitega，FuMo rasvasisaldus võrreldes õlifritüüri rasvasisaldusega