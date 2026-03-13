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Essential Series 3,7 l, ÜKS POTT, ROHELINE

Tootmine lõpetatud

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Essential Series3,7 l, ÜKS POTT, ROHELINE

HD9100/50

Essential Series 3,7 l, ÜKS POTT, ROHELINE

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Airfryer HD9100

  • PDF fail, 40.2 MB
  • 13 March 2026

Värviline tootekujundus, mis pakub köögis inspiratsiooni. Tänu Rapid Airi tehnoloogiale saab tarbija alati nautida tervislikku toitu, mis on väljaspoolt krõbe ja seestpoolt mahlane.

  • PDF fail
  • 6 August 2026

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