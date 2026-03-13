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Essential Series 3,7 l, ÜKS POTT, ROHELINE
Tootmine lõpetatud
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HD9100/50
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User Manual Airfryer HD9100
Värviline tootekujundus, mis pakub köögis inspiratsiooni. Tänu Rapid Airi tehnoloogiale saab tarbija alati nautida tervislikku toitu, mis on väljaspoolt krõbe ja seestpoolt mahlane.
3,2 ja 4,2 l Airfryeri tarvikGrillimiskomplekt
Küpsetustarvik 1.3LL Airfryerile
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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