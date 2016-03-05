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  • Aurutatud toidu puhas maitse
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  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
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  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse

Tootmine lõpetatud

Kollektsioon DailyAuruti

HD9126/00

4.7
| (25) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Aurutatud toidu puhas maitse
Ideaalsed aurutamisseaded iga toidu jaoks.
Kuva kõik eelised

aroomisõela abil

Aurutatud toidu puhas maitse

  • 9 l ja 900 W

  • käsitsi seatav taimer

  • Aroomisõel, supi/riisi nõu

  • Plast, must

Aroomisõel lisab rohkem maitset hõrkude maitsetaimede ja -ainetega

Aroomisõel lisab rohkem maitset hõrkude maitsetaimede ja -ainetega

Philipsi auruti ainulaadne aroomisõel parandab toitu maitsetaimede ja -ainete hõrgu lõhnaga, lisades toidule aurutamisel veelgi rohkem maitset. Pange oma meelismaitsetaimed ja -ained aroomisõela ja jätke ülejäänu auru hooleks. Auru kuumus vabastab maitsetaimede ja -ainete hõrgud aroomid, mis segunevad põhjalikult toiduga ja panevad oma hõnguga suu vett jooksma.

Tervislikul aurutamisel jäävad toitained toidu sisse.

Tervislikul aurutamisel jäävad toitained toidu sisse.

Toidu seadistustega taimer kala, köögiviljade, riisi jms jaoks

Toidu seadistustega taimer kala, köögiviljade, riisi jms jaoks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

25

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

1

05/03/2016

Polska

Polska

Dobry wybór

Parowar wspaniale przygotowuje niskokaloryczne potrawy. Warzywa są soczyste i pachnące. Z łatwością można przygotować mięso i ryby. Ten parowar mnie zachwycił, teraz jedyne co czytam to przepisy na dania z parowaru. Polecam każdemu kto się zastanawia nad zakupem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Parowar Daily Collection HD9126/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Parowar Daily Collection HD9126/00

16/12/2020

România

România

Excelent pentru diversificare

De mare ajutor in diversificarea copilului, iar apoi a devenit si pentru noi, parintii, un mijloc pentru a avea mereu mancare sanatoasa

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See arvustus tehti tootele Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90

01/09/2020

България

България

Заслужава си !

Няколко дена го използваме непрекъснато с различни видови плодове и зеленчуци. Стават страхотни !

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.