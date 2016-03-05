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Tootmine lõpetatud
9 l ja 900 W
käsitsi seatav taimer
Aroomisõel, supi/riisi nõu
Plast, must
Philipsi auruti ainulaadne aroomisõel parandab toitu maitsetaimede ja -ainete hõrgu lõhnaga, lisades toidule aurutamisel veelgi rohkem maitset. Pange oma meelismaitsetaimed ja -ained aroomisõela ja jätke ülejäänu auru hooleks. Auru kuumus vabastab maitsetaimede ja -ainete hõrgud aroomid, mis segunevad põhjalikult toiduga ja panevad oma hõnguga suu vett jooksma.
4.7
5-st
25
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
WandziaK
05/03/2016
Polska
Dobry wybór
Parowar wspaniale przygotowuje niskokaloryczne potrawy. Warzywa są soczyste i pachnące. Z łatwością można przygotować mięso i ryby. Ten parowar mnie zachwycił, teraz jedyne co czytam to przepisy na dania z parowaru. Polecam każdemu kto się zastanawia nad zakupem.
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See arvustus tehti tootele Parowar Daily Collection HD9126/00
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See arvustus tehti tootele Parowar Daily Collection HD9126/00
Alina2711
16/12/2020
România
Excelent pentru diversificare
De mare ajutor in diversificarea copilului, iar apoi a devenit si pentru noi, parintii, un mijloc pentru a avea mereu mancare sanatoasa
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See arvustus tehti tootele Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90
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See arvustus tehti tootele Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90
Dortmund
01/09/2020
България
Заслужава си !
Няколко дена го използваме непрекъснато с различни видови плодове и зеленчуци. Стават страхотни !
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара