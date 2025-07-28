30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Erinevad keetmistasemed
Peresuurus
400 W võimsusega
Pošeerimistarvik
Valmimise märguanne
Täiusliku muna keetmine eeldab vee, võimsuse ja aja täpset tasakaalu. Sõltuvalt muna tüübist, mida soovite valmistada, peab lisama erinevas koguses vett. Parimate tulemuste tagamiseks on mõõtenõul veetasemete märgid.
Munakeetja 400 W võimsus tagab alati igat tüüpi munade jaoks täiusliku tulemuse.
Valmimise märguande tooni puhul annab lühike piiks teada, et keetmine on lõppenud ja teie munad on valmis.
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Mikeš 77
28/07/2025
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Výrobek je super.
Výrobek mi vyhovuje. Dají se dělat více vajec najednou.
Positiivsed omadused
Dají se udělat až 6 vajec najednou.
Negatiivsed omadused
Slabší zvuk na upozornění, že jsou vajíčka hotové.
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See arvustus tehti tootele Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Osino
22/10/2024
Česká republika
Prakticke, rychle a jednoduche vareni vajec
Jednoduche vareni vajec jake potrebuji bez nutnosti sledovat cas a zaspineneho nadobi. Vejce presne ake potrebuji
Positiivsed omadused
ciste vareni, sikovny pomocnik
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See arvustus tehti tootele Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Мария Ж
29/07/2024
България
Отлично допълнение към кухнята
Бързо вари яйцата, има три степени, проставката за поширане работи добре, ако е намазана с мазнина. Много приятна придобивка.
Positiivsed omadused
Бързина и качество
Negatiivsed omadused
ако се ползва вода от чешмата, уреда трябва да се мие след всяко ползване, защото остават следи от варовик
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See arvustus tehti tootele Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден