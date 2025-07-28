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  • Ideaalselt valmistatud munad iga päev
  • Ideaalselt valmistatud munad iga päev
  • Ideaalselt valmistatud munad iga päev
  • Ideaalselt valmistatud munad iga päev
  • Ideaalselt valmistatud munad iga päev
  • Ideaalselt valmistatud munad iga päev
  • Ideaalselt valmistatud munad iga päev
  • Ideaalselt valmistatud munad iga päev
  • Ideaalselt valmistatud munad iga päev
  • Ideaalselt valmistatud munad iga päev
  • Ideaalselt valmistatud munad iga päev
  • Ideaalselt valmistatud munad iga päev
  • Ideaalselt valmistatud munad iga päev
  • Ideaalselt valmistatud munad iga päev
  • Ideaalselt valmistatud munad iga päev
  • Ideaalselt valmistatud munad iga päev

3000 seeria munakeetjaIdeaalselt valmistatud munad iga päev

HD9137/90

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Ideaalselt valmistatud munad iga päev
Munad, mis on valmistatud just nii, nagu teile meeldib. Täiuslikult pehmed, poolpehmed ja kõvad keedetud ning pošeeritud munad. Kompaktne ja praktilise disainiga seade ei võta palju ruumi, ent mahutab piisavalt kogu perele. Seda on ka lihtne puhastada.
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3 plaadikomplekti paninivoileibade, võileibade ja vahvlite jaoks

Ideaalselt valmistatud munad iga päev

  • Erinevad keetmistasemed

  • Peresuurus

  • 400 W võimsusega

  • Pošeerimistarvik

  • Valmimise märguanne

Täpse tulemuse tagamiseks veetaseme märkidega mõõtenõu

Täpse tulemuse tagamiseks veetaseme märkidega mõõtenõu

Täiusliku muna keetmine eeldab vee, võimsuse ja aja täpset tasakaalu. Sõltuvalt muna tüübist, mida soovite valmistada, peab lisama erinevas koguses vett. Parimate tulemuste tagamiseks on mõõtenõul veetasemete märgid.

400 W keetmisvõimsus

400 W keetmisvõimsus

Munakeetja 400 W võimsus tagab alati igat tüüpi munade jaoks täiusliku tulemuse.

Valmimise märguande toon

Valmimise märguande toon

Valmimise märguande tooni puhul annab lühike piiks teada, et keetmine on lõppenud ja teie munad on valmis.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

28/07/2025

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výrobek je super.

Výrobek mi vyhovuje. Dají se dělat více vajec najednou.

Positiivsed omadused

Dají se udělat až 6 vajec najednou.

Negatiivsed omadused

Slabší zvuk na upozornění, že jsou vajíčka hotové.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

22/10/2024

Česká republika

Česká republika

Prakticke, rychle a jednoduche vareni vajec

Jednoduche vareni vajec jake potrebuji bez nutnosti sledovat cas a zaspineneho nadobi. Vejce presne ake potrebuji

Positiivsed omadused

ciste vareni, sikovny pomocnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

29/07/2024

България

България

Отлично допълнение към кухнята

Бързо вари яйцата, има три степени, проставката за поширане работи добре, ако е намазана с мазнина. Много приятна придобивка.

Positiivsed omadused

Бързина и качество

Negatiivsed omadused

ако се ползва вода от чешмата, уреда трябва да се мие след всяко ползване, защото остават следи от варовик

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.