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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
HD9170/91
9 l ja 1350 W
Digitaalne taimer, turbosoojendus
Aroomisõel, iseseadistatav prog.
Plast/metall, must
Iseseadistatav programm laseb teil valida iga nõu jaoks õige küpsetusaja. Ei mingeid üle- ega alaküpsetatud toite enam. Kogu toit, ideaalselt valmistatud ja valmis ühel ajal.
Philipsi auruti ainulaadne aroomisõel parandab toitu maitsetaimede ja -ainete hõrgu lõhnaga, lisades toidule aurutamisel veelgi rohkem maitset. Pange oma meelismaitsetaimed ja -ained aroomisõela ja jätke ülejäänu auru hooleks. Auru kuumus vabastab maitsetaimede ja -ainete hõrgud aroomid, mis segunevad põhjalikult toiduga ja panevad oma hõnguga suu vett jooksma.
3.6
5-st
11
Auhinnad
ptoks
24/09/2018
Polska
Pełnia zadowolenia
Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie. A wracając do prasowania - może dostanę sprzęt na prezent :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9170/91 Parowar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9170/91 Parowar
ptoks
23/09/2018
Polska
Super działa - sukces
Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie a brzuszek urośnie. A wracając do żelazka - może dostanę od PHILIPSA prezent za reklamę :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9170/91 Parowar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9170/91 Parowar
pretorianie
07/04/2016
Polska
Idealny do przygotowania rodzinnych posiłków
Super sposób na przygotowanie zdrowych posiłków dla całej rodziny - i dorosłych i dzieci. Można przygotować cały obiad jednocześnie, można go także podgrzać dla spóźnialskich :) Cichutki, ładnie wygląda, łatwo się go myje. Produkt który polecamy całą rodziną!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9170/91 Parowar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9170/91 Parowar