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  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
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  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse
  • Aurutatud toidu puhtaim maitse

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionAuruti

HD9190/30

4.1
| (9) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet
Aurutatud toidu puhtaim maitse
Philipsi auruti eelseadistusprogramm valmistab toidu ideaalset aega ja temperatuuri kasutades, olgu roaks erkrohelised köögiviljad või pehmeima tekstuuriga kala. Või valige iseseadistatav programm ja valmistage kogu toit täpselt õige ajastusega.
Kuva kõik eelised

Küpsetage toitu ideaalse aja ja temperatuuriga

Aurutatud toidu puhtaim maitse

  • 9 l ja 2000 W

  • Digitaalne taimer, turbosoojendus

  • Aroomisõel, eelseadist. prog.

  • Metall, roostevaba teras

Iseseadistatav programm määrab igale nõule ideaalse küpsetusaja

Iseseadistatav programm laseb teil valida iga nõu jaoks õige küpsetusaja. Ei mingeid üle- ega alaküpsetatud toite enam. Kogu toit, ideaalselt valmistatud ja valmis ühel ajal.

Eelseadistatud programm määrab ideaalse temperatuuri ja aja

Valige eelseadistatud programm ja auruti valmistab teie toidu köögiviljade, kala, kartuli ja riisi jaoks ideaalset aega ja temperatuuri valides.

Aroomisõel lisab rohkem maitset hõrkude maitsetaimede ja -ainetega

Aroomisõel lisab rohkem maitset hõrkude maitsetaimede ja -ainetega

Philipsi auruti ainulaadne aroomisõel parandab toitu maitsetaimede ja -ainete hõrgu lõhnaga, lisades toidule aurutamisel veelgi rohkem maitset. Pange oma meelismaitsetaimed ja -ained aroomisõela ja jätke ülejäänu auru hooleks. Auru kuumus vabastab maitsetaimede ja -ainete hõrgud aroomid, mis segunevad põhjalikult toiduga ja panevad oma hõnguga suu vett jooksma.

Tehnilised andmed

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Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.1

5-st

9

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

4
2

15/01/2019

Polska

Polska

rewelacyjny parowar

Bardzo polecam, idealny dla 4 osobowej rodziny, szybko się gotuje.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9190/30 Parowar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9190/30 Parowar

09/11/2018

Polska

Polska

Produkt z wieloma zaletami godny polecenia

Produkt jest cichy, elegancki , mieści się w nim naprawdę dużo jedzenia: obiad dla 4 osób nie powinien być problemem :) zmieszczą się filety rybne, kawałki kurczaka , dużo warzyw, kasza,ryż jak i zupa również jest możliwa do ugotowania dzięki dodatkowej specjalnej miseczce. Obiady są smaczne jak i zdrowe ! Polecam :) godny swojej ceny.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9190/30 Parowar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9190/30 Parowar

28/12/2015

Polska

Polska

najlepiej wydane pieniadze

osobiscie to juz drugi parowar w naszym domu, polecam kazdemu, swietnie przygotowywuje tzw. sticky rice, oraz kazdego rodzaju warzywa jak i miesa i ryby.....naprawde polecam, a dotego banalny w obsludze i szybko sie go myje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9190/30 Parowar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9190/30 Parowar

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.