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Tootmine lõpetatud
9 l ja 2000 W
Digitaalne taimer, turbosoojendus
Aroomisõel, eelseadist. prog.
Metall, roostevaba teras
Iseseadistatav programm laseb teil valida iga nõu jaoks õige küpsetusaja. Ei mingeid üle- ega alaküpsetatud toite enam. Kogu toit, ideaalselt valmistatud ja valmis ühel ajal.
Valige eelseadistatud programm ja auruti valmistab teie toidu köögiviljade, kala, kartuli ja riisi jaoks ideaalset aega ja temperatuuri valides.
Philipsi auruti ainulaadne aroomisõel parandab toitu maitsetaimede ja -ainete hõrgu lõhnaga, lisades toidule aurutamisel veelgi rohkem maitset. Pange oma meelismaitsetaimed ja -ained aroomisõela ja jätke ülejäänu auru hooleks. Auru kuumus vabastab maitsetaimede ja -ainete hõrgud aroomid, mis segunevad põhjalikult toiduga ja panevad oma hõnguga suu vett jooksma.
4.1
5-st
9
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Ulia
15/01/2019
Polska
rewelacyjny parowar
Bardzo polecam, idealny dla 4 osobowej rodziny, szybko się gotuje.
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9190/30 Parowar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9190/30 Parowar
paweelik23
09/11/2018
Polska
Produkt z wieloma zaletami godny polecenia
Produkt jest cichy, elegancki , mieści się w nim naprawdę dużo jedzenia: obiad dla 4 osób nie powinien być problemem :) zmieszczą się filety rybne, kawałki kurczaka , dużo warzyw, kasza,ryż jak i zupa również jest możliwa do ugotowania dzięki dodatkowej specjalnej miseczce. Obiady są smaczne jak i zdrowe ! Polecam :) godny swojej ceny.
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9190/30 Parowar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9190/30 Parowar
mariuszbaginski
28/12/2015
Polska
najlepiej wydane pieniadze
osobiscie to juz drugi parowar w naszym domu, polecam kazdemu, swietnie przygotowywuje tzw. sticky rice, oraz kazdego rodzaju warzywa jak i miesa i ryby.....naprawde polecam, a dotego banalny w obsludze i szybko sie go myje
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9190/30 Parowar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9190/30 Parowar