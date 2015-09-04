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Tootmine lõpetatud

Kettle

HD9305/20

4.7

| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Loodud kestma

Metallist elektriline veekeetja HD9305, mis on valmistatud roostekindlast ja -vabast terasest ning millel on Ühendkuningriigis disainitud veekeetja regulaator, on ohutu ja pika tööeaga.

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Roostekindel roostevaba teras

Loodud kestma

  • 1,5 liitrit

  • 2200 W

  • Harjatud metall

Roostekindlast ja -vabast terasest, ohutu ja vastupidav

Roostekindlast ja -vabast terasest, ohutu ja vastupidav

Vastupidav ja stiilne metallist veekeetja, mis on valmistatud roostekindlast ja -vabast terasest, on pika tööeaga.

Ühendkuningriigis disainitud ohutu ja töökindel veekeetja regulaator

Ühendkuningriigis disainitud ohutu ja töökindel veekeetja regulaator

Ühendkuningriigis disainitud ohutu ja töökindel veekeetja regulaator.

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

04/09/2015

Lietuva

Lietuva

Labai geras produktas

naudojame jau ilgai, geras ,patvarus virdulys , visa šeima juo patenkinti labai.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD9305/21 Virdulys

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD9305/21 Virdulys

17/04/2020

Polska

Polska

szybko milo

estetyczny funkcje ok dobry w uzytkowaniu ergonomiczny w utrzymaniu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD9305/21 Czajnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD9305/21 Czajnik

06/12/2015

Polska

Polska

idealny

Szybko zagotowuje wodę. Duża moc, ładnie się prezentuje. Polecam wszystkim

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD9305/21 Czajnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD9305/21 Czajnik

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.