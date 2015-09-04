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Metallist elektriline veekeetja HD9305, mis on valmistatud roostekindlast ja -vabast terasest ning millel on Ühendkuningriigis disainitud veekeetja regulaator, on ohutu ja pika tööeaga.
1,5 liitrit
2200 W
Harjatud metall
Vastupidav ja stiilne metallist veekeetja, mis on valmistatud roostekindlast ja -vabast terasest, on pika tööeaga.
Ühendkuningriigis disainitud ohutu ja töökindel veekeetja regulaator.
Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.
4.7
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
grazina
04/09/2015
Lietuva
Labai geras produktas
naudojame jau ilgai, geras ,patvarus virdulys , visa šeima juo patenkinti labai.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD9305/21 Virdulys
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD9305/21 Virdulys
paula676pt
17/04/2020
Polska
szybko milo
estetyczny funkcje ok dobry w uzytkowaniu ergonomiczny w utrzymaniu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD9305/21 Czajnik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD9305/21 Czajnik
jogintiger
06/12/2015
Polska
idealny
Szybko zagotowuje wodę. Duża moc, ładnie się prezentuje. Polecam wszystkim
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD9305/21 Czajnik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD9305/21 Czajnik