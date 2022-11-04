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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
1,7 l
Vedrukaas
Märgutuli
Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keemise ning lihtsa puhastamise.
Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseb kuivalt sisselülitamise eest ja vee keema minekul tuleb appi automaatne väljalülitus.
Toitelülitisse ehitatud elegantne märgutuli näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.
4.7
5-st
100
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Edlizabete
04/11/2022
Latvija
Ļoti parocīga tējkanna
Bērnam bij vajadzīga tējkanna siltajam ūdenim,un esmu priecīga ka izvēlējos tieši šo,jo viņa ir viegla un ļoti ērti lietojama.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70
Astra54
10/10/2025
Lietuva
Kinnitatud ostja
Puikios funkcijos
Gerai veikia. Pastabų kol kas neturiu. Esu patenkinta pirkiniu
See arvustus tehti tootele 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
See arvustus tehti tootele 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Kristobal
19/06/2024
Lietuva
Virdulys puikus
Turintis daug gerų savybiu virdulys, su apsauga nuo kalkių, didelės talpos.
See arvustus tehti tootele 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
See arvustus tehti tootele 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys